Εκπαιδευτική πτήση τουρκικών μαχητικών νότια της Κύπρου – «Ατσάλινα Φτερά» στην Ανατολική Μεσόγειο

Εκπαιδευτική πτήση μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας νότια της Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου ανακοίνωσε σήμερα (21/9) το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε με ανάρτησή του ότι αεροσκάφη απογειώθηκαν από διαφορετικές αεροπορικές βάσεις και πραγματοποίησαν «εκτεταμένη εκπαιδευτική πτήση» νότια της Κύπρου και στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου.

Η ανακοίνωση, που συνοδεύτηκε από τον τίτλο «Ατσάλινα φτερά στον ουρανό της Μεσογείου», αναφέρει ότι οι δραστηριότητες της Τουρκίας συνεχίζονται «με αποφασιστικότητα» με στόχο «την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο», την ανάπτυξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και τη διατήρηση της ετοιμότητας των μονάδων σε υψηλό επίπεδο.

Σε εξέλιξη και η «Denizkurdu-I/2026»

Σύμφωνα με το sigmalive, η αεροπορική αυτή δραστηριότητα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της τουρκικής άσκησης «Denizkurdu-I/2026», η οποία πραγματοποιείται από τις 20 έως τις 25 Σεπτεμβρίου ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στην άσκηση συμμετέχουν στοιχεία των Ναυτικών, Χερσαίων και Αεροπορικών Δυνάμεων, καθώς και της Ακτοφυλακής, ενώ περιλαμβάνονται δραστηριότητες επιχειρησιακής ετοιμότητας και εκπαίδευσης με πραγματικά όπλα.