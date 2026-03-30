Εκπαιδευτική Αποστολή στην Ιαπωνία για εκατό φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Μία μοναδική ακαδημαϊκή και βιωματική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν 100 φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής αποστολής που πραγματοποιήθηκε στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαρτίου 2026, πραγματοποιώντας την πιο πολυπληθή «απόβαση» ελληνικής ακαδημαϊκής ομάδας που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.

Με moto της αποστολής “Engineering the Future”, η εκπαιδευτική επίσκεψη περιλάμβανε δράσεις υψηλού επιπέδου σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το The University of Tokyo (UTokyo) και το Waseda University, καθώς και επισκέψεις σε κορυφαία ερευνητικά κέντρα και βιομηχανικούς οργανισμούς, όπως το High Energy Accelerator Research Organization (KEK), η Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) και οι εγκαταστάσεις παραγωγής της Mitsubishi Fuso (Daimler Truck AG). Παράλληλα, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Panasonic Eco Technology Center στην Οσάκα, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις για σύγχρονες τεχνολογίες ανακύκλωσης, βιώσιμες βιομηχανικές διαδικασίες και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.

Σημαντικό σκέλος της αποστολής αποτέλεσαν οι συναντήσεις με Έλληνες μηχανικούς που ζουν και εργάζονται στην Ιαπωνία. Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί τους και να ενημερωθούν για την επαγγελματική τους πορεία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ένα διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και εφόδια για τη δική τους μελλοντική σταδιοδρομία.

Το πρόγραμμα της αποστολής περιλάμβανε επίσης επισκέψεις σε σημαντικά έργα υποδομών, όπως το G-Cans (Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel), καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επίσκεψη στο όρος Fuji, προσφέροντας στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδύασε την τεχνολογική γνώση με την κατανόηση της ιαπωνικής κουλτούρας.

Η εκπαιδευτική αποστολή είχε ως βασικό στόχο τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή της μηχανικής, φέρνοντας τους φοιτητές σε επαφή με προηγμένα ερευνητικά οικοσυστήματα και σύγχρονες βιομηχανικές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο.

Την αποστολή συνόδευσαν ο Καθηγητής και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής κ. Γεώργιος Σαββαΐδης και ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Χρίστος Βλαχοκώστας. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διοργάνωση διαδραμάτισε η Οργανωτική Επιτροπή, υπό τον συντονισμό του Υπ. Διδάκτωρ κ. Κωνσταντίνου Χατζηκωνσταντινίδη και του τελειόφοιτου φοιτητή κ. Άγγελου Φανουράκη. Ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Βλαχοκώστας τόνισε πώς το Τμήμα μετά από πετυχημένες αποστολές σε Ευρώπη και ΗΠΑ σε μεγάλες βιομηχανίες (π.χ. Audi, Ford) και σημαντικά πανεπιστήμια (π.χ. MIT, Harvard), η Ιαπωνία υπήρξε μια ακόμη σημαντική αποστολή και ένα ταξίδι ζωής για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Θα συνεχίσουμε να οργανώνουμε αντίστοιχες εμπειρίες και τα επόμενα χρόνια.

Η αποστολή κατέστη εφικτή χάρη στην πολύτιμη στήριξη και τις χορηγίες των παρακάτω εταιρειών και φορέων, τους οποίους το Τμήμα ευχαριστεί θερμά: Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε., BETA CAE Systems, Μεταλλεία Θράκης, ΤΜΕΔΕ, CONSORTIS, Edelweiss Klima, Artemi SA, DOPPLER S.A., ENAON EDA, CONCEPT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., ELVIAL, ΔΕΘ Helexpo, Emisia A.E., Κατασκευαστική Κουβουκλιώτης Ε.Ε., ISOMAT, Tosoh Hellas, ΔΕΑΣ ΑΕ, Εκδόσεις Τζιόλα, Salfo & Associates, Olympia Electronics.

Η δράση αυτή ανέδειξε έμπρακτα τη σημασία της διεθνούς εξωστρέφειας και της διασύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας με την παγκόσμια επιστημονική και βιομηχανική πραγματικότητα, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευση του Τμήματος για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης με διεθνή προσανατολισμό.