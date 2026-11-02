Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτη συνάντηση την Τρίτη των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την πλειοψηφία

Την πρώτη τους συνάντηση μετά τις εκλογές θα έχουν αύριο Τρίτη (3/11) τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ , σε μια απόπειρα να σχηματίσουν πλειοψηφία.

«Οι ηγέτες του μπλοκ για την Αλλαγή (…) θα συναντηθούν στη Χερτσλιγιά (βορειοδυτικά) για να συζητήσουν και να συντονίσουν τα επόμενα βήματα», ανακοίνωσε το κόμμα Γιασάρ του ηγέτη του μπλοκ, Γκάντι Άιζενκοτ.

Αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, οι οποίες δεν έδωσαν πλειοψηφία ούτε στον συνασπισμό του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Άιζενκοτ.