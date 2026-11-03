Εκλογές στις ΗΠΑ: Στα 2.147 δολάρια το κόστος του πολέμου με το Ιράν για κάθε νοικοκυριό

Στα 2.147 δολάρια ανά νοικοκυριό υπολογίζεται η οικονομική επιβάρυνση των Αμερικανών από τον πόλεμο με το Ιράν , σύμφωνα με νέα εκτίμηση της Moody’s Analytics, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει το CNNi, η σύγκρουση έχει αυξήσει σημαντικά το κόστος των καυσίμων, των αεροπορικών μετακινήσεων και του δανεισμού, επιτείνοντας τις πιέσεις στα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Moody’s Analytics, έως τις 28 Οκτωβρίου η εκτιμώμενη επιβάρυνση είχε φτάσει τα 2.147 δολάρια ανά νοικοκυριό, από περίπου 2.000 δολάρια στην προηγούμενη εκτίμηση.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση από τα καύσιμα

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προέρχεται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας, καθώς ο πόλεμος έχει προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Η Moody’s Analytics υπολογίζει ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων έχουν επιβαρύνει κάθε αμερικανικό νοικοκυριό κατά 1.227 δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανατιμήσεις στη βενζίνη, το ντίζελ, τα αεροπορικά καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Επιπλέον 559 δολάρια αποδίδονται στο αυξημένο κόστος δανεισμού. Η άνοδος του πληθωρισμού οδήγησε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) σε αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια, καθιστώντας ακριβότερη την εξυπηρέτηση οφειλών από πιστωτικές κάρτες και τον δανεισμό με εξασφάλιση κατοικίας.

Στον συνολικό υπολογισμό περιλαμβάνονται ακόμη 361 δολάρια ανά νοικοκυριό, που αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη επιβάρυνση από τις πρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες για τον πόλεμο.

Η οικονομική πίεση και οι υποσχέσεις Τραμπ

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την απόσταση ανάμεσα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες και την προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 για μείωση του κόστους ζωής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι η αύξηση των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ αποτελεί μικρό τίμημα μπροστά στον στόχο να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ωστόσο, με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των Αμερικανών, οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου προστίθενται στα ζητήματα που απασχολούν τους ψηφοφόρους κατά τη σημερινή εκλογική αναμέτρηση.