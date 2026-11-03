Εκλογές στις ΗΠΑ: Ενεργοποιήθηκε η Εθνοφρουρά σε πέντε πολιτείες – Ποιος είναι ο ρόλος της

Μέλη της Εθνοφρουράς κινητοποιήθηκαν σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ για να συνδράμουν στην ομαλή διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών , κυρίως σε θέματα κυβερνοασφάλειας, ενώ οι αμερικανικές Αρχές διευκρινίζουν ότι δεν προβλέπεται ανάπτυξη ομοσπονδιακών στρατιωτικών δυνάμεων στα εκλογικά τμήματα.

Σύμφωνα με το CNNi, η κινητοποίηση γίνεται υπό την εποπτεία των πολιτειακών Αρχών, με αποστολή την προστασία των εκλογικών υποδομών και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών.

«Οι κυβερνήτες έχουν τη διοίκηση των δυνάμεων της Εθνοφρουράς όταν αυτές βρίσκονται υπό πολιτειακό έλεγχο και μπορούν να τις αξιοποιούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας τους», ανέφερε εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «οι ένοπλες δυνάμεις δεν σχεδιάζουν να αναπτύξουν ομοσπονδιακό στρατιωτικό προσωπικό ή μέλη της Εθνοφρουράς υπό ομοσπονδιακή διοίκηση σε εκλογικά τμήματα κατά τις εκλογές του 2026».

Σε ποιες πολιτείες συνδράμει η Εθνοφρουρά

Στην Αριζόνα, ομάδα ειδικών στην κυβερνοασφάλεια βρίσκεται σε ετοιμότητα να συνδράμει την αρμόδια υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας, εφόσον ζητηθεί. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Στο Κολοράντο, στελέχη της Εθνοφρουράς παρακολουθούν τα πληροφοριακά δίκτυα σε συνεργασία με τις πολιτειακές Αρχές, ενώ στην Αϊόβα παρέχουν αντίστοιχη υποστήριξη στις εκλογικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο συνεργασίας που βρίσκεται σε ισχύ από το 2017.

Στο Ιλινόι, μικρή ομάδα ειδικών στην κυβερνοασφάλεια συνδράμει τα πολιτειακά κέντρα επιχειρήσεων, ακολουθώντας πρακτική που έχει εφαρμοστεί και σε προηγούμενες εκλογές.

Διαφορετική είναι η αποστολή της Εθνοφρουράς στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον έθεσε προσωπικό στη διάθεση των εκλογικών Αρχών για την επιτήρηση σημείων συλλογής ψηφοδελτίων, εφόσον χρειαστεί.

Το μέτρο συνδέεται με περιστατικό εμπρησμού ψηφοδελτίων το 2024. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Εθνοφρουράς, τα μέλη που θα αναλάβουν τη συγκεκριμένη αποστολή θα είναι άοπλα και χωρίς στρατιωτική στολή, με στόχο την αποτροπή παρεμβάσεων στα σημεία συλλογής ψήφων.