Εκλογές στη Σερβία: Στο «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση – Καταγγελίες για υποκλοπές, εκφοβισμό και πλήρη έλεγχο των ΜΜΕ

Σε κλίμα βαθιάς πόλωσης, με ένταση και οξεία ρητορική αντιπαράθεση, εξελίσσεται η προεκλογική εκστρατεία στη Σερβία ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της 25ης Οκτωβρίου. Η παραίτηση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς από την προεδρία της Δημοκρατίας για να διεκδικήσει την πρωθυπουργία «άναψε τα αίματα» στην πολιτική αντιπαράθεση.

Οι περιοδείες του στο εσωτερικό της χώρας κινητοποίησαν τον κομματικό και κρατικό μηχανισμό, με στόχο την αποδόμηση του φοιτητικού κινήματος, το οποίο θεωρείται η σοβαρότερη απειλή για το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS). Οι φοιτητές και όλοι όσοι τους υποστηρίζουν παρουσιάζονται ως «εσωτερικοί εχθροί» που υποκινούνται από «ξένες μυστικές υπηρεσίες» και επιδιώκουν τη «διάλυση του κράτους».

Η προεκλογική εκστρατεία της «Φοιτητικής Λίστας» στην επαρχία συχνά παρεμποδίζεται είτε από τα όργανα ασφαλείας είτε από υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η έκθεση που παρουσίασε η διεθνώς αναγνωρισμένη για τη δράση της στην προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών ΜΚΟ CRTA (Center for Research, Transparency and Accountability), και η οποία αφορά τη συστηματική παρακολούθηση (monitoring) για το διάστημα 9-30 Σεπτεμβρίου, αποτυπώνει κλίμα ακραίας ανισότητας στην προεκλογική περίοδο.

Στο κείμενο καταγράφεται «σοβαρή και συστηματική υπονόμευση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, των υποψηφίων και των παρατηρητών στη Σερβία». Η έκθεση βασίζεται σε 3.000 περιπτώσεις που κατέγραψαν οι παρατηρητές της ΜΚΟ στο πεδίο.

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων της οργάνωσης βρίσκονται οι καταγγελίες για παράνομες παρακολουθήσεις σε βάρος στελεχών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών του φοιτητικού κινήματος και επικριτών της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την CRTA, οι παρακολουθήσεις αυτές λαμβάνουν διπλή μορφή: αφενός αφορούν ψηφιακές υποκλοπές και παραβιάσεις επικοινωνιών με τη χρήση εξελιγμένων λογισμικών, και αφετέρου φυσικές παρακολουθήσεις στους δρόμους, όπου άγνωστοι ή άτομα που συνδέονται με τον κρατικό μηχανισμό φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν και ακολουθούν στενά πολιτικούς ακτιβιστές και φοιτητές. «Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με πολιτικά υποκινούμενες αστυνομικές παρεμβάσεις, στοχεύει στη δημιουργία κλίματος εκφοβισμού και ψυχολογικής πίεσης», επισημαίνεται στην έκθεση. Επιπλέον, η οργάνωση αναφέρει ότι μία στις τρεις δραστηριότητες του κυβερνώντος συνασπισμού, του οποίου ηγείται ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, εμπεριέχει στοιχεία κατάχρησης δημοσίων πόρων ή εξαγοράς ψήφων.

Η έκθεση της CRTA αποτυπώνει παράλληλα μια εικόνα πλήρους ελέγχου του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου από την κυβέρνηση, τεκμηριώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του κυβερνώντος κόμματος (SNS) στα μέσα ενημέρωσης. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το κόμμα του Βούτσιτς κατέλαβε το 69% του τηλεοπτικού χρόνου στα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Αντίθετα, η αντιπολίτευση περιορίστηκε στο 15% του συνολικού χρόνου και προβλήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με αρνητικό, πολωτικό πρόσημο. Η ανισορροπία κορυφώνεται στη δημόσια Ραδιοτηλεόραση (RTS), όπου το 96% της κάλυψης αφιερώθηκε στο κυβερνών κόμμα, με τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CRTA, τα φιλοκυβερνητικά διαδικτυακά και έντυπα μέσα ενημέρωσης έχουν δημοσιεύσει σχεδόν 1.500 αναφορές που προειδοποιούν για «χάος» την ημέρα των εκλογών, χαρακτηρίζοντας τις δράσεις της αντιπολίτευσης και των φοιτητών ως απόπειρα «έγχρωμης επανάστασης».

Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Τις 250 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο της Σερβίας διεκδικούν συνολικά 18 κόμματα και συνασπισμοί.