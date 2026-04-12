Εκλογές Ουγγαρία: Προβάδισμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Προβάδισμα του κόμματος της αντιπολίτευσης Tisza, με αρχηγό τον συντηρητικό φιλοευρωπαίο Πέτερ Μαγιάρ,δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα στην Ουγγαρία.

Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο να ανέρχεται στο 29,21% στις 21:43 [ώρα Ελλάδας], ο Πέτερ Μάγιαρ και το κόμμα Tisza καταγράφουν σχεδόν 50% έναντι 42% του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν και του κόμματός του Fidesx.

Σύμφωνα με το Reuters με καταμετρημένο σχεδόν το 30% των ψήφων, η Τίσα προβλέπεται να κερδίσει 132 έδρες.

Αισιοδοξία Μαγιάρ

Αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των εκλογών δήλωσε ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ.

Ο Μαγιάρ δήλωσε πως οι Ούγγροι έγραψαν και πάλι ιστορία, καθώς η συμμετοχή δείχνει πως περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ούγγροι προσήλθαν στις κάλπες.

Σύμφωνα με τον Μαγιάρ, το ρεκόρ συμμετοχής σημαίνει πως οι Ούγγροι θεώρησαν σημαντική αυτή την εκλογική αναμέτρηση.

«Είμαστε αισιόδοξοι ή μάλλον επιφυλακτικά αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα», τόνισε ο ούγγρος ηγέτης αφου έκλεισαν οι κάλπες.

Δύο δημοσκοπήσεις, που έγιναν τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές και τα αποτελέσματά τους ανακοινώθηκαν αφού έκλεισαν τα εκλογικά τμήματα, έδειξαν ότι το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Μαγιάρ θα κερδίσει τις σημερινές εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις αυτές, το Tisza συγκεντρώνει υποστήριξη 55%-57% και προηγείται του εθνικιστικού κόμματος Fidesz του απερχόμενου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν.

Τα ποσοστά αυτά θα μπορούσαν να δώσουν στο Tisza 135 έδρες στο 199μελές ουγγρικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον οργανισμό δημοσκοπήσεων Median. Σύμφωνα με τις προβολές του οργανισμού δημοσκοπήσεων 21 Research Centre, το Tisza μπορεί να κερδίσει 132 έδρες.

Μερικές απ’ αυτές τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας στιγμής -διεξάγονται πριν από τις εκλογές, αλλά τα αποτελέσματά τους δημοσιοποιούνται αφού τερματισθεί η ψηφοφορία- έχουν αποδειχθεί ακριβείς κατά το παρελθόν στην Ουγγαρία. Στις σημερινές εκλογές δεν έγιναν δημοσκοπήσεις στη έξοδο των εκλογικών τμημάτων (έξιτ πολ).