Εκλογές ΗΠΑ: Βανδάλισαν το γραφείο Ρεπουμπλικανής Γερουσιαστή στο Μέιν – «Έχει αίμα στα χέρια της»

Στόχος βανδαλισμού έγινε το γραφείο της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή Σούζαν Κόλινς στο Μπίντεφορντ του Μέιν, λίγες ώρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές , στις οποίες διεκδικεί την επανεκλογή της για έκτη θητεία.

Σύμφωνα με το CNNi, άγνωστοι έγραψαν με κόκκινη μπογιά τη φράση «έχει αίμα στα χέρια της» στο πεζοδρόμιο μπροστά από το γραφείο της, ενώ στο ίδιο σημείο είχαν ρίξει μεγάλη ποσότητα κόκκινης μπογιάς.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (3/11), προκαλώντας την αντίδραση των συνεργατών της γερουσιαστή.

«Δεν πρόκειται να μας εκφοβίσουν»

Η προσωπάρχης της Κόλινς, Κέιτι Μπράουν, καταδίκασε την ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια εκφοβισμού της γερουσιαστή και του προσωπικού της.

«Αυτές οι τακτικές είναι ανησυχητικές, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν πτοούνται και συνεχίζουν κανονικά τα καθήκοντά τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο γραφείο γίνεται στόχος. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, άγνωστοι είχαν γράψει υβριστικό σύνθημα στις εξωτερικές πόρτες του κτιρίου.

Το νέο περιστατικό σημειώνεται την ημέρα των ενδιάμεσων εκλογών, με την Κόλινς να διεκδικεί την παραμονή της στη Γερουσία απέναντι στον Δημοκρατικό Τρόι Τζάκσον.