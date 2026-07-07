Έκλεισε τις πύλες του το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου -Ανανέωση του ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι

Με μεγάλη επιτυχία και αύξηση της επισκεψιμότητας κατά 10% ολοκληρώθηκε το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Για περισσότερες από δύο εβδομάδες –από την πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου– η Νέα Παραλία μετατράπηκε στο μεγαλύτερο υπαίθριο βιβλιοπωλείο της χώρας, αποτελώντας τον απόλυτο πόλο έλξης για χιλιάδες Θεσσαλονικείς και επισκέπτες της πόλης.

Οι «πύλες» του Φεστιβάλ έκλεισαν χθες Κυριακή (5/7) με μια άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση αφιερωμένη στον σπουδαίο Γάλλο βυζαντινολόγο Κάρολο Ντιλ (Charles Diehl), η οποία φώτισε την ιστορική και βυζαντινή ταυτότητα της πόλης.

Σύμφωνα με τα πρώτα απολογιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Β.Ε.), η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 10% στην επισκεψιμότητα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Περισσότεροι από 500 εκδότες από όλη την Ελλάδα έδωσαν το «παρών» στα 100 εκθετήρια κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, αποδεικνύοντας ότι ο θεσμός, που μετρά 45 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, παραμένει πιο ζωντανός και επίκαιρος από ποτέ.

Η φετινή επετειακή διοργάνωση είχε ως κεντρικό άξονα τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παράλληλες δράσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, θεματικά εκθετήρια (όπως το ιδιαίτερα δημοφιλές αφιέρωμα στα comics), καθώς και η σπουδαία παρουσίαση της επανέκδοσης ενός σπάνιου ιστορικού έργου του 1.500 από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ.

Μπαρμπουνάκης: «Συσπειρώνει το πνευματικό δυναμικό της πόλης»

Ο Πρόεδρος του Σ.ΕΚ.Β.Ε., κ. Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης αναφέρθηκε στην επιτυχία της φετινής διοργάνωσης.

«Στην πορεία αυτών των 45 χρόνων, ο θεσμός του Φεστιβάλ έχει ριζώσει βαθιά στη συνείδηση των συμπολιτών μας. Μέσα από τις φετινές εκδηλώσεις, οι οποίες σημείωσαν τεράστια επιτυχία, το βιβλίο ήρθε ακόμα πιο κοντά στο ευρύ κοινό, προβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σύγχρονη ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Η άριστη συνεργασία μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Κεντρική Βιβλιοθήκη, αλλά και την ΑΜΚΕ “Βυζαντινή Θεσσαλονίκη”, απέδειξε στην πράξη ότι ο θεσμός αυτός έχει τη δύναμη να συσπειρώνει και να προβάλλει υποδειγματικά το ντόπιο πνευματικό και επιστημονικό δυναμικό της πόλης μας».

Το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Β.Ε.) σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΑΜΚΕ Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης).

Αρωγός στην προσπάθεια είναι και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που, όπως εξέφρασαν οι εκπρόσωποί της, φιλοδοξεί να συνδράμει περαιτέρω στην επιτυχή πραγματοποίηση των επόμενων διοργανώσεων, κάτι που αποδεικνύει πως το Φεστιβάλ έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο που ενώνει δημιουργικά όλους τους φορείς της πόλης. Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους με το αναγνωστικό κοινό για το επόμενο καλοκαίρι, με την υπόσχεση να κρατήσουν τον πήχη του πολιτισμού της πόλης σταθερά ψηλά.