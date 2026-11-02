Έκκληση υπέρ ειρήνης από τον πάπα Λέοντα: Τα δάκρια ας αγγίξουν τις συνειδήσεις εκείνων που έχουν ισχύ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ έκανε μια ακόμη δυναμική έκκληση υπέρ της ειρήνης, την ημέρα κατά την οποία η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά την μνήμη των νεκρών.

«Αυτές τις στιγμές θέλουμε να προσευχηθούμε υπέρ όσων έχασαν πρόσφατα ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Υπέρ εκείνων, ιδίως, στους οποίους η ασύλληπτη βία του πολέμου στέρησε έναν δικό τους άνθρωπο. Τα δάκρια τόσων μητέρων, παιδιών, ηλικιωμένων, ας καταφέρουν να αγγίξουν τις συνειδήσεις εκείνων που έχουν την ισχύ για να σιγήσουν τα όπλα», είπε ο Βορειοαμερικανός ποντίφικας.

Απευθυνόμενος, επίσης, στους πιστούς που συγκεντρώθηκαν χθες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο πάπας ευχήθηκε η συνεργασία που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στην πολιορκημένη πόλη Ολέσκι της Ουκρανίας «να ενισχύσει τη βούληση για διάλογο και να οδηγήσει σε νέες, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ της ειρήνης».