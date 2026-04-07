Έκκληση Πακιστάν για παράταση δύο εβδομάδων στο τελεσίγραφο που έθεσε ο Τραμπ στο Ιράν

Ένας διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που ο κόσμος περιμένει με κομμένη την ανάσα να λήξει το τελεσίγραφο που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν . Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, απηύθυνε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να παρατείνει την προθεσμία για μια συμφωνία με την Τεχεράνη κατά δύο εβδομάδες.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική διευθέτηση του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά και δυναμικά, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον» έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter). «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να κάνει τον κύκλο της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για δύο εβδομάδες «ως χειρονομία καλής θέλησης».

«Καλούμε επίσης όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν εκεχειρία παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να επιτραπεί στη διπλωματία να επιτύχει οριστικό τερματισμό του πολέμου, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε.