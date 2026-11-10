Έκκληση Νετανιάχου για κυβέρνηση εθνικής ενότητας – Επίθεση κατά των αραβικών κομμάτων

Νέα έκκληση για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την ομιλία του στη νεοεκλεγείσα Κνεσέτ, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση εναντίον των αραβικών κομμάτων Ra’am και Κοινού Ψηφοδελτίου (Joint List).

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Νετανιάχου κατηγόρησε τα δύο κόμματα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του Ισραήλ, προειδοποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους να μη βασιστούν στη στήριξή τους για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

«Η μόνη λύση είναι η ανατροπή του καθεστώτος των αγιατολάχ»

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να αναβιώσει την πυρηνική απειλή.

«Το Ιράν εργάζεται για να αναβιώσει την πυρηνική απειλή. Ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί οριστικά αυτή η υπαρξιακή απειλή είναι η ανατροπή του καθεστώτος των αγιατολάχ», δήλωσε.

«Απέναντι σε αυτές τις απειλές, πρέπει να παραμερίσουμε κάθε άλλη σκοπιμότητα και να σχηματίσουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας», πρόσθεσε.

Επίθεση στα αραβικά κόμματα

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου επέκρινε τους πολιτικούς του αντιπάλους για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού με τη στήριξη Αράβων βουλευτών, τους οποίους χαρακτήρισε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας που μισούν το Ισραήλ».

«Είστε διατεθειμένοι να εξαρτάστε από ανθρώπους που έχουν ως στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους; Είναι αυτοί οι άνθρωποι στα χέρια των οποίων θα εμπιστευόσασταν την τύχη της χώρας μας;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι προτιμούν τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα αντί με σιωνιστικά κόμματα που εκπροσωπούν, όπως ανέφερε, στρατιώτες, τραυματίες πολέμου και οικογένειες πεσόντων.

Ο Νετανιάχου απέρριψε επίσης τη διάκριση μεταξύ του Ra’am, το οποίο έχει εκφράσει προθυμία συμμετοχής σε κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ, και του Κοινού Ψηφοδελτίου, κατηγορώντας αμφότερα ότι αντιτίθενται στην ύπαρξη του Ισραήλ ως εβραϊκού κράτους.

«Η μόνη διαφορά είναι ότι διαφωνούν για το τι είδους κράτος πρέπει να δημιουργηθεί πάνω στα ερείπια του εβραϊκού κράτους», ισχυρίστηκε.

Οι δηλώσεις του πραγματοποιούνται ενώ ο Άιζενκοτ επιχειρεί να μετατρέψει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 67 εδρών του αντι-Νετανιάχου μπλοκ σε κυβερνητικό συνασπισμό, με τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα να αποτελεί βασικό σημείο διαφωνίας μεταξύ των πιθανών εταίρων του.