Εκκενώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα μελών Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Εκκενώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα της Συρίας, όπου κρατούνταν οικογένειες μελών τουΙσλαμικού Κράτους, αναφέρουν κουρδικές πηγές.

Ο διοικητής του στρατοπέδου, Φαντί αλ Κασέμ, ο οποίος διορίστηκε από την προσωρινή κυβέρνηση της Συρίας, δήλωσε ότι το στρατόπεδο Αλ Χολ της επαρχίας Αλ Χασάκε, κοντά στα σύνορα της Συρίας με το Ιράκ, έκλεισε «μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκένωσης». Η Δαμασκός δεν δίνει πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς εκκένωσης και τους φορείς που δέχονται τις οικογένειες των μελών του Ισλαμικού Κράτους.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου Αλ Χολδείχνουν ότι ξέσπασαν πυρκαγιές σε ορισμένες σκηνές και εγκαταστάσεις του στρατοπέδου. Δεν έχει γίνει καμία επίσημη δήλωση σχετικά με την αιτία των πυρκαγιών.

Το κουρδικό δίκτυο ενημέρωσης Rudaw, με έδρα την αυτόνομη κουρδική περιοχή του Βορείου Ιράκ, μετέδωσε ότι τελευταία ομάδα ιρακινών οικογενειών που ήθελαν να επιστρέψουν από το στρατόπεδο Αλ Χολ επέστρεψε. Οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε άλλες πόλεις της Συρίας μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μετανάστευσης του Ιράκ, Αλί Τσιχάνγκιρ, δήλωσε στο Rudaw ότι η ιρακινή κυβέρνηση επαναπάτρισε «την τελευταία ομάδα ιρακινών οικογενειών που παρέμεναν στο στρατόπεδο Χολ και ήθελαν να επιστρέψουν. Η εν λόγω ομάδα επέστρεψε στις 19 Φεβρουαρίου».

Ο ίδιος ανέφερε ότι στο στρατόπεδο παρέμειναν 80 ιρακινές οικογένειες, που δεν υπέβαλαν αίτημα επιστροφής. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 250 οικογένειες Ιρακινών που επίσης δεν επέστρεψαν μετακινήθηκαν σε άλλες πόλεις της Συρίας, μετά το κλείσιμο του στρατοπέδου.

Οι οικογένειες που παρέμειναν στο στρατόπεδο αποτελούνται από συζύγους και παιδιά μελών του Ισλαμικού Κράτους και είναι υπήκοοι 42 διαφορετικών χωρών.