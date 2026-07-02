ΕΚΕΤΑ: Νέα υπερσύγχρονη ερευνητική υποδομή στο Λάκκωμα Χαλκιδικής

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αναπτυξιακή του πορείαπραγματοποίησε το ΕΚΕΤΑ με την έναρξη λειτουργίας του νέου κτιρίουστο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Η νέα εγκατάσταση ενισχύει τις δυνατότητες του Κέντρου να υποστηρίζει ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες αιχμής, συμβάλλοντας παράλληλα στη διεύρυνση της παρουσίας και της αναπτυξιακής του δυναμικήςστην ευρύτερη περιοχή. Η νέα υποδομή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «ΕΚΕΤΑ 2.0», με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Την ιδιαίτερη σημασία της εκδήλωσης ανέδειξε η παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης καλωσόρισε με χαιρετισμό τους παρευρισκόμενους ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ακόμη ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, που τέλεσε και τα εγκαίνια, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΚΜ κ. Νίκος Τζόλλας και ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας κ. Εμμανουήλ Καρράς. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν και ο Γενικός Επιθεωρητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπαθρέλλος και ο εκπρόσωπος του προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου κ. Λειβαδόπουλος Ιωάννης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης συνεχάρη τη διοίκηση, τα στελέχη και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που εκφράζει το έμπρακτο ενδιαφέρον της Πολιτείας για την ερευνητική κοινότητα. «Χτίζουμε, μέρα με τη μέρα, το νέο, καινοτόμο πρόσωπο της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, με σύγχρονες υποδομές όπως αυτή του ΕΚΕΤΑ στο Λάκκωμα, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ίδιους πόρους. Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, καθώς και η δημιουργία χώρων φιλοξενίας νεοφυών επιχειρήσεων που προέρχονται από το ΕΚΕΤΑ. Το ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ αποτελεί έναν δυναμικά εξελισσόμενο ερευνητικό φορέα, που αναπτύσσει τεχνολογίες αιχμής για την ενέργεια και την παραγωγή, λειτουργώντας ως καταλύτης περιφερειακής ανάπτυξης και προωθώντας καινοτόμα προϊόντα στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός.

Ο Δρ. Μπεκιάρης από την πλευρά του υπογράμμισε: «Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάσαμε σήμερα το νέο κτίριο του ΕΚΕΤΑ, μια σύγχρονη ερευνητική υποδομή που ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων και συνολικά του ΚέντρουΗ νέα εγκατάσταση αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, με ουσιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, καθώς προωθεί τον εκσυγχρονισμό και την πράσινη μετάβαση των διυλιστηρίων και των μονάδων βιοκαυσίμων, στηρίζει τη μετάβαση της ναυτιλίας και των αερομεταφορών με εγχώριες τεχνολογίες και πρώτες ύλες και ενισχύει τη γεωργική παραγωγή και τη βιομηχανία μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων».

H νέα υποδομή με μία ματιά

The Factory

Το νέο κτίριο του ΕΚΕΤΑ, συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ. και τεσσάρων επιπέδων, σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης για το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).

Διαθέτει υπερσύγχρονη πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοκαυσίμων από αστικά και αγροτικά απόβλητα, προηγμένα συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου και διαχείρισης νερού και υγρών αποβλήτων για μονάδες βιοκαυσίμων, παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη φιλοξενία και περαιτέρω ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα του ΕΚΕΤΑ.

Παράλληλα, η νέα ερευνητική υποδομή περιλαμβάνει σύγχρονους εργαστηριακούς χώρους, αίθουσες επιδείξεων και συναντήσεων, γραφεία και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις, συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ανάπτυξη, επίδειξη, δοκιμή και ωρίμανση καινοτόμων προϊόντων, εφαρμογών και τεχνολογιών του ΕΚΕΤΑ|ΙΔΕΠ.