ΕΚΕΤΑ και Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Μνημόνιο συνεργασίας για μια «έξυπνη» και «πράσινη» πόλη

Την αρχή μιας νέας και ακόμη πιο δημιουργικής διαδρομής σηματοδοτεί το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αρμόδιου για την έρευνα και την καινοτομία, Σταύρου Καλαφάτη.

Πρόκειται για μια συνεργασία που επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη σε εφαρμογές καινοτομίας, σε μια εποχή που οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες.

Η σύνδεση Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επιστημονική έρευνα και φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Είναι προϋπόθεση για μία σύγχρονη, αποτελεσματική και πραγματικά ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση.

Όταν η έρευνα συναντά την αυτοδιοίκηση, ανοίγει ο δρόμος για τις έξυπνες πόλεις και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και των πράσινων πολιτικών για την θωράκιση του περιβάλλοντος.

«Η γνώση υπάρχει και είναι δύναμη για τις πόλεις μας. Είμαστε υπερήφανοι που στη Θεσσαλονίκη υπάρχει το ΕΚΕΤΑ, ένα από τα πιο σημαντικά ερευνητικά κέντρα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενώνουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για τις έξυπνες πόλεις του αύριο, που χτίζονται σήμερα με όραμα και σχέδιο. Στρατηγική μας επιλογή, μέσω της επένδυσης στην έρευνα, είναι να αποτελούμε καθημερινά πρότυπο έξυπνου και ψηφιακού Δήμου. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο την τεχνολογική μας «φαρέτρα». Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ Δρ. Ευάγγελο Μπεκιάρη για την εξαιρετική δουλειά που κάνει με όλους τους συνεργάτες του και την εξωστρέφεια που πέτυχε στις δράσεις του ερευνητικού κέντρου», τόνισε στη δήλωσή του ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.