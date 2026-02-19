ΕΚΕΤΑ: 1.700 ερευνητές και έσοδα έως 70 εκατ. ευρώ – «Η Θεσσαλονίκη πρωταγωνιστεί στον χάρτη καινοτομίας»

Σημαντικά στοιχεία για το ερευνητικό έργο που παράγεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τη δυναμική του οικοσυστήματος καινοτομίας της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, αρχικά τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης, ο οποίος ανέλυσε τη στρατηγική στόχευση και τα αποτελέσματα του Κέντρου.

Ο κ. Μπεκιάρης υπογράμμισε ότι βασική αποστολή του ΕΚΕΤΑ αποτελεί η προώθηση του τρίπτυχου «Έρευνα – Ανάπτυξη – Καινοτομία», με έμφαση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Παρουσιάζοντας τα απολογιστικά στοιχεία, ανέφερε ότι το προσωπικό του Κέντρου ξεπερνά πλέον τα 1.700 άτομα, ενώ καταγράφεται ετήσια αύξηση της τάξεως του 15% σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Τα ετήσια έσοδα κυμαίνονται μεταξύ 60 και 70 εκατομμυρίων ευρώ, με το 80% εξ αυτών να προέρχεται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και το 13% από συμβόλαια με τη βιομηχανία, γεγονός που πιστοποιεί την οικονομική ευρωστία και την εξωστρέφεια του φορέα.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ αναφέρθηκε στη γεωγραφική επέκταση του οργανισμού, αλλά και στην επιτυχημένη δραστηριότητα στον τομέα των τεχνοβλαστών (spin-offs), που ανέρχονται πλέον σε 23, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Στη συνέχεια, ο κ. Σταύρος Μαντζανάκης, Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε δράσεις και δεδομένα σχετικά με το οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής.

Ο κ. Μαντζανάκης επεσήμανε ότι η Κεντρική Μακεδονία συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενων Περιφερειών της Ευρώπης ως προς τον Δείκτη Καινοτομίας (Regional InnovationScoreboard). Εστίασε ιδιαίτερα στη λειτουργία του Μηχανισμού Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας (One Stop Liaison Office) και στην έννοια της «Ανοιχτής Καινοτομίας». Όπως εξήγησε, στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της αρχικής ιδέας και της αγοράς, φέρνοντας σε επαφή επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις με ερευνητές και startups που μπορούν να προσφέρουν λύσεις. Ως πρακτικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας ανέδειξε τον θεσμό τωνβραβείων “Innovation for Society Awards”, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η επίλυση πραγματικών προβλημάτων της βιομηχανίας και των φορέων από την ερευνητική κοινότητα.

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΘ έθεσαν ερωτήσεις στους ομιλητές, εστιάζοντας σε τρόπους περαιτέρω συνεργασίας και πρακτικής αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων από τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.