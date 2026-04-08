Εκεχειρία δύο εβδομάδων με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι συμφωνεί να αναστείλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα προχωρήσει στο πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι η απόφαση για προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιχειρήσεων συνδέεται με την πρόοδο που –όπως υποστηρίζει– έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Με βάση τις συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, και κατόπιν αιτήματός τους να αναστείλω τη καταστροφική ισχύ που επρόκειτο να αποσταλεί απόψε στο Ιράν, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τον βομβαρδισμό και την επίθεση κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «διπλής κατεύθυνσης εκεχειρία», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί και ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο όσον αφορά μια συνολική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη.

Όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ έχουν λάβει πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία θεωρούν ως βάση για περαιτέρω διαπραγμάτευση.

«Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Λάβαμε πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί λειτουργική βάση για διαπραγμάτευση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η πλειονότητα των ζητημάτων που αποτελούσαν αντικείμενο διαφωνίας στο παρελθόν έχει ήδη συμφωνηθεί, ενώ η περίοδος των δύο εβδομάδων εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

«Σχεδόν όλα τα σημεία παλαιότερων διαφορών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν συμφωνηθεί, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και επικύρωση της συμφωνίας. Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή να βλέπουμε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει προς επίλυση», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση καταλήγει με τη φράση: «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».