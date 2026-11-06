Εκδόθηκε η NAVTEX για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Η Ελλάδα εξέδωσε τη NAVTEX για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού Abeille Marengo το οποίο θα κάνει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Σύμφωνα με την NAVTEX, που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου, το πλοίο θα κάνει έρευνες από τις 6 Νοεμβρίου ως και τις 6 Μαρτίου 2027.

Η NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Η πορεία του ερευνητικού σκάφους Abeile Marengo, όπως περιγράφεται στην Navtex που εξέδωσε η Υδρογραφική υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού Υδρογραφική Υπηρεσία ΠΝ

Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου βρίσκεται ελλιμενισμένο, για να πραγματοποιήσει υποθαλάσσιες έρευνες για την εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων συνεχούς ρεύματος.

Το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO, δεμένο στο λιμάνι του Ηρακλείου. INTIME NEWS/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

«Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.