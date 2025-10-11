Έκδοση νέων ταυτοτήτων: Δεν υπάρχουν ραντεβού μέχρι τον Απρίλιο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μετά δυσκολία βρίσκουν ραντεβού όσοι ενδιαφέρονται να εκδώσουν ταυτότητα τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, με την εικόνα που καταγράφεται στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική χώρα να είναι διαφορετική και τα διαθέσιμα ραντεβού να αρχίζουν ακόμη και μερικές ημέρες μετά αφότου ξεκινούν να τα αναζητούν κάποιοι.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα ταυτότητα είναι το εισιτήριο για να ταξιδέψουν οι πολίτες σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η παλιά θα πάψει να αναγνωρίζεται λόγω χαμηλού επιπέδου ασφαλείας από το καλοκαίρι του 2026 και έπειτα.

Έτσι, όσοι επιθυμούν στο εξής να εκδώσουν ταυτότητα, μπορούν να επισκεφθούν κάποιο αστυνομικό τμήμα, αφού πρώτα ψάξουν καλά, δεδομένης της κατάστασης και προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω id.gov.gr.