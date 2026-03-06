Εκδήλωση ΥΠΕΞ: Η UNESCO αναγνώρισε την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα ελληνικής γλώσσας πραγματοποιήθηκε χθες στη Ροτόντα, στη Θεσσαλονίκη, από την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εξωτερικών με κεντρικό ομιλητή τον Καθηγητή Γλωσσολογίας κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Χαιρετισμούς απηύθηναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ιωάννη- Μιχαήλ Λοβέρδος και ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Νίκος Παπαϊωάννου. Την εκδήλωση παρουσίασε η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (ΥΔΙΣ) Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Κατερίνα Τσαπικίδου.

Η παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, η 9η Φεβρουαρίου, τιμάται κάθε χρόνο την ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή, Διονυσίου Σολωμού. Ωστόσο, η φετινή παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας είναι ιδιαίτερη, καθώς είναι η πρώτη μετά την ομόφωνη αναγνώριση της γλώσσας μας από την Unesco ως τέτοιας, τον περασμένο Νοέμβριο στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες των Υπουργείων Εξωτερικών, Πολιτισμού και Παιδείας.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Λοβέρδος, στον χαιρετισμό του τόνισε ότι «οι Έλληνες έχουμε χρέος να απαντούμε στις σύγχρονες προκλήσεις βίας με τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας και να αντιτάσσουμε τον αγώνα μας για πολιτισμό, ειρήνη και σεβασμό του κάθε ανθρώπου».

Από την πλευρά του ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Παπαϊωάννου, μίλησε για τη διαχρονικότητα της ελληνικής γλώσσας, αλλά και την επίδρασή της στην ορολογία της τεχνολογίας, ώστε «με αφετηρία τη μακρά της ιστορία, να μας δείχνει τον δρόμο για το μέλλον».

Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας κ. Μπαμπινιώτης, στην ομιλία του, διέτρεξε τις ιστορικές περιόδους και ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού, ενώ χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση της Unesco για αναγνώριση της γλώσσας μας ως παγκόσμιας. Υπογράμμισε, δε, τα τρία ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας πάνω στα οποία στηρίχθηκε η εν λόγω αναγνώριση: την αδιάσπαστη συνέχειά της για σαράντα αιώνες, την ιδιαίτερη δομή της που επιτρέπει την έκφραση υψηλών νοημάτων και ιδεών και την οικουμενική παρουσία της μέσα από γραπτά κείμενα και προφορικές παραδόσεις. Αναφέρθηκε στην αλεξανδρινή περίοδο και την κοινή ελληνική, που κατέστη lingua franca της εποχής και πέρασε στην αναγνώριση της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας του χριστιανισμού. Αναφέρθηκε στην Αναγέννηση, τον Διαφωτισμό και την επίδραση της γλώσσας μας στην έκφραση νέων επιστημονικών εννοιών και κατέληξε στη νεότερη εποχή και τη διδασκαλία της ελληνικής στα ευρωπαϊκά σχολεία και στις έδρες ελληνικών σπουδών στα Πανεπιστήμια. Κλείνοντας, τόνισε ότι, μετά την επιτυχία της αναγνώρισης της γλώσσας μας ως παγκόσμιας από την Unesco, η χώρα μας θα πρέπει να επιδιώξει την επαναφορά της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών στην ευρωπαϊκή μέση εκπαίδευση και υπογράμμισε ότι η επένδυση στη γλώσσα είναι επένδυση στην καλλιέργεια της σκέψης και της νόησης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας και του NATO Rapid Deployable Corps, Στρατηγός Μπουντλιάκης, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, ο συντονιστής του Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, κ. Γιάννης Παπαγεωργίου, εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο τέως Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, η πλειοψηφία των Γενικών Προξένων των διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη (Γερμανίας, Γαλλίας, Κύπρου, Ρουμανίας, Σερβίας, Αλβανίας, Γεωργίας, Ουκρανίας, Βουλγαρίας), επίτιμοι Πρόξενοι (Αρμενίας, Μολδαβίας, Λουξεμβούργου, Καναδά, Σλοβακίας, Εσθονίας), ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Τεχνολογικού Κέντρου Thess Intec, κ. Νίκος Ευθυμιάδης και εκπρόσωποι εμπορικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης.

Τη βραδιά πλαισίωσε φωνητικό και οργανικό μουσικό σύνολο του Ωδείου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου, κ. Παναγιώτη Διαμαντή.