Εκδήλωση του Κ. Χατζηδάκη για τη συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ

Εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ πραγματοποιεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο Athens City Events (Glasshouse), Γουδή.

Η σχετική ανάρτηση του Κ. Χατζηδάκη:

«Μια φορά ΟΝΝΕΔίτης, για πάντα ΟΝΝΕΔίτης!

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, σας προσκαλώ την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 19:30, στο Athens City Events (Glasshouse), Γουδή, σε μια εκδήλωση για ΟΝΝΕΔίτες και ΔΑΠίτες όλων των γενεών. Στην ΟΝΝΕΔ άλλωστε έχουμε περάσει μερικά από τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μας!

Θα χαρώ να σας δω από κοντά. Για να θυμηθούμε τα παλιά, αλλά και για να συζητήσουμε για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμη περισσότερο για την Ελλάδα!».