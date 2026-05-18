Εκδήλωση του ΕΛΙΝΕΚΑ για τη βιομηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης

Εκδήλωση με θέμα “Βιομηχανική Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα 360ο” διοργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΙΝΕΚΑ) και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαϊου 2026 στο ξενοδοχείο Monasty και οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Εισαγωγή

Πασχάλης-Αλέξανδρος Τεμεκενίδης: Τι δείχνουν οι έρευνες για τις ανάγκες της βιομηχανίας

Τοποθετήσεις

Κωνσταντίνος Μωραϊτίδης, πρόεδρος Συνδεσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Τσιτσάμης, πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος

Γιάννης Κουφίδης, α’ αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Θάνος Μπέγκας, Πρόεδρος Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Κεντρική εισήγηση

Λάζαρος Τσαβδαρίδης, υφυπουργός Ανάπτυξης