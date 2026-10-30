Εκδήλωση της ΝΔ με πάνελ συσπείρωσης

Του Βαγγέλη Πλάκα

Στη σύνθεση του πάνελ των ομιλητών βρίσκονταν η είδηση της χθεσινής εκδήλωσης της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ με αντικείμενο τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη του μέλλοντος.

Ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Νίκος Πατσέας επέλεξε το πάνελ αριστοτεχνικά σε ότι αφορά τα εσωτερικά μηνύματα σε μια περίοδο που το κυβερνών κόμμα επιδιώκει την επανασυσπείρωσή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, από τους πλέον στενότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής, ο ευρωπαϊος επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, που διατηρεί ευρύτατα πολιτικά ερείσματα στην Βόρεια Ελλάδα πέραν του στενού χώρου της ΝΔ και ο βουλευτής και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης, που διατηρεί σταθερά ανοικτούς διαύλους πολιτικής επικοινωνίας με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Ενδιαφέρον είχε και η ζωντανή συζήτηση τους με τον κ. Μαρινάκη να σημειώνει πως «η στήριξη των πολιτών δεν είναι δεδομένη» στέλνοντας το μήνυμα στα κομματικά στελέχη πως αφενός χρειάζεται προβολή του κυβερνητικού έργου, αφετέρου η προβολή νέου οράματος για την επόμενη τετραετία.

Ο κ. Τζιτζικώστας σημείωσε πως η Ευρώπη, που ήταν εξαρτημένη ενεργειακά από την Ανατολή και αμυντικά από τη Δύση, έχει ξυπνήσει αναπτύσσοντας στρατηγική ανταγωνιστικότητας, ενεργειακής ασφάλειας και η άμυνας.

Ο κ. Στυλιανίδης επισήμανε πως οι ευρωπαϊκές ηγεσίες, απομακρύνθηκαν από τα λαϊκά αισθήματα τα προηγούμενα χρόνια και δημιούργησαν ένα κενό, παραχωρώντας την εξουσία σε μία απρόσωπη τεχνοκρατία που δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο των λαϊκών ομάδων δίνοντας χώρο στα άκρα.

Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου και μεταξύ αυτών ο υπουργός Δικαιοσύνης και υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης Γιώργος Φλωρίδης, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, Εργασίας Άννα Ευθυμίου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης και Φάνης Παππάς, οι πολιτεύτριες στην Α’ Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα και στην Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Ζιούτα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, οι αντιπεριφερειάρχες Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας και Μεταφορών-Επικοινωνιών Θόδωρος Μητράκας, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Βιβή Κουρτίδου κ.ά.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Νομού Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς και ο διοργανωτής πρόεδρος της ΔΕΕΠ Α’ Θεσσαλονίκης Νίκος Πατσέας.