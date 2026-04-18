Εκδήλωση τιμής από το ΚΚΕ στους εξόριστους κομμουνιστές της Ακροναυπλίας παρουσία Κουτσούμπα

Παρουσία μελών και στελεχών του ΚΚΕ από την Πελοπόννησο μίλησε το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Δημαρχείου του Ναυπλίου ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας για τους εξόριστους κομμουνιστές της Ακροναυπλίας.

Ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε σε ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με τις φωτογραφίες των «200» της Καισαριανής και είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. Το κόκκινο νήμα, είπε χαρακτηριστικά, ο γγ του ΚΚΕ ξεκίνησε από την Ακροναυπλία, έφτασε στο Χαϊδάρι και την Καισαριανή χωρίς να κοπεί.

Στις φωτογραφιες των 200, τόνισε κατά την ομιλία του, βλέπουμε μελλοθάνατους, βλέπουμε ανθρώπους ήρεμους , ατσαλωμένους που στάθηκαν όρθιοι.

Υποστήριξε πως «μέσα από τη συλλογική πάλη θα γεννηθούν και πάλι ήρωες». Όταν ο άνθρωπος παλεύει για τα ιδανικά είναι με το κεφάλι ψηλά και την γροθιά υψωμένη είπε ο κ. Κουτσούμπας.

Χαρακτήρισε τις διάφορες θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασκευασμένες και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια. Επιπλέον ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για σάπιο σύστημα που είναι μεγάλη παθογένεια και ζήτησε σύμπλευση στα μεγάλα ζητήματα.

Κατά την ομιλία του έκανε λόγο για διαπλοκή του κυβερνητικού μηχανισμού και για ένα κράτος που δεν μπορεί να γεφυρώσει τις δυο πατρίδες, των μεγάλων συμφερόντων και των βιοπαλαιστών που υπάρχουν μέσα στη χώρα.

Κλείνοντας την ομιλία του στο Ναύπλιο ο κ. Κουτσολυμπας είπε ότι η λύση για τον ελληνικό λαό βρίσκεται στην πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. «Η κυβέρνηση έχει αντίπαλο το ΚΚΕ και το ΚΚΕ είναι αυτό που εκφράζει την πραγματική αντιπολίτευση, που πρέπει να δυναμώσει και να εκφραστεί με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ μπροστά στα μεγάλα που έρχονται» ανέφερε.