Εκδήλωση μνήμης για τους εθνομάρτυρες Κύπρου και Πόντου Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Νίκο Καπετανίδη – Δύο ήρωες, ένα μήνυμα: Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Αξιοπρέπεια

Με την παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 5 Απριλίου 2026, στην Αίθουσα Τελετών, η Συναυλία με το Μουσικό Σχολείου Πάφου, αφιερωμένη στους Εθνομάρτυρες της Κύπρου και του Πόντου Ευαγόρα Παλληκαρίδη και Νίκο Καπετανίδη.

Η εκδήλωση, με τίτλο: «Στα βήματα των Ηρώων: Ευαγόρας Παλληκαρίδης – Νίκος Καπετανίδης από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη», διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης».

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, τόνισε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση δεν ήταν απλώς μια τυπική τιμή στη μνήμη, αλλά μια ουσιαστική «γέφυρα» που συνδέει τόπους και εποχές του Ελληνισμού.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Πόντος, η Κύπρος και η Θεσσαλονίκη συγκροτούν «τρεις γεωγραφίες με μία ψυχή: ο Πόντος μάς θυμίζει τη δύναμη της μνήμης, η Κύπρος μάς θυμίζει το τίμημα της ελευθερίας και η Μακεδονία μας θυμίζει τη συνέχεια του Ελληνισμού μέσα από την παιδεία. Γι’ αυτό και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς ένας τόπος γνώσης. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία γίνεται συνείδηση και η μνήμη γίνεται ευθύνη».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρύτανης στον ρόλο του Πανεπιστημίου, επισημαίνοντας ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί μόνο χώρο μετάδοσης γνώσης, αλλά και πεδίο καλλιέργειας ιστορικής συνείδησης. Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι η μνήμη δεν είναι παθητική διαδικασία, αλλά ευθύνη που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Παράλληλα, τόνισε ότι η παιδεία αποτελεί τον πιο σταθερό δεσμό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Το σύμβολο της θυσίας ενός νέου ανθρώπου

Αναφερόμενος στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ο Πρύτανης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι επρόκειτο για έναν νέο άνθρωπο μόλις 19 ετών. Τόνισε πως η μορφή του συμπυκνώνει την έννοια της αυτοθυσίας, ενώ υπογράμμισε τη διπλή του ιδιότητα ως αγωνιστή της ΕΟΚΑ και ως ποιητή.

Με αναφορά στους συγκλονιστικούς στίχους του λίγο πριν οδηγηθεί στην αγχόνη, το 1957, από τις βρετανικές αποικιακές αρχές, ανέδειξε το διαχρονικό μήνυμα της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, σημειώνοντας ότι ο λόγος του εξακολουθεί να εμπνέει.

Νίκος Καπετανίδης: Ακέραιος δημοσιογράφος και αγωνιστής του πνεύματος

Ο Πρύτανης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της προσωπικότητας του Νίκου Καπετανίδη, τονίζοντας ότι αποτέλεσε πρότυπο δημοσιογραφικής ακεραιότητας και θάρρους.

Αναφέρθηκε στη δράση του στον μαρτυρικό Πόντο και στην αταλάντευτη στάση του υπέρ της δικαιοσύνης, ακόμη και με κόστος τη ζωή του. Όπως επεσήμανε, η θυσία του, στα δικαστήρια της Αμάσειας, το 1921, αποτελεί παράδειγμα ηθικού μεγαλείου.

Δύο μορφές, ένα διαχρονικό μήνυμα

Ο Πρύτανης τόνισε ότι, παρά τη διαφορετική γεωγραφική και ιστορική τους αφετηρία, οι δύο τιμώμενες προσωπικότητες ενώνονται μέσα από κοινές αξίες: την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια.

Υπογράμμισε ότι τέτοιες μορφές υπενθυμίζουν πως η ιστορία δεν γράφεται μόνο από μεγάλες προσωπικότητες. «Γράφεται και από ανθρώπους που πιστεύουν σε αξίες μεγαλύτερες από τους ίδιους».

Μήνυμα προς τη νέα γενιά: Η ευθύνη της συνέχειας

Απευθυνόμενος στις φοιτήτριες και στους φοιτητές, ο Πρύτανης τόνισε ότι ο Παλληκαρίδης ήταν συνομήλικός τους, υπογραμμίζοντας πως η ευθύνη απέναντι στην ιστορία δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν.

Επισήμανε ότι η ανδρεία, όπως τη δίδαξε ο Αριστοτέλης, αποτελεί την ισορροπία ανάμεσα στον φόβο και την τόλμη. «Είναι η δύναμη του ανθρώπου να πράττει το σωστό ακόμη και όταν γνωρίζει το κόστος. Γι’ αυτό και η αποψινή εκδήλωση δεν είναι μόνο μια στιγμή μνήμης. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ιστορία του Ελληνισμού συνεχίζεται κάθε φορά που η παιδεία συναντά το ήθος και τη συνείδηση».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος και της Ένωσης Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.