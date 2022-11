Εκδήλωση για την πρόοδο του Σχεδίου Ανάκαμψης στην Ελλάδα

Εκδήλωση για την Εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ελλάδα πραγματοποιείται σήμερα, εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών και το ΙΟΒΕ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 10:00 πμ και μεταδίδεται από το κανάλι του ΙΟΒΕ στο Youtube. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ένας πρώτος απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στην εφαρμογή του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Plan – RRP) μετά την έγκρισή του, τον Ιούλιο του 2021.

Το RRP της Ελλάδας (“Ελλάδα 2.0”) χρηματοδοτείται μέσω του NextGenerationEU, του μηχανισμού ανάκαμψης της ΕΕ για την αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής βλάβης που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Ταμείου Ανάκαμψης Δημοσθένης Βοϊβόντας, η Head of Unit DG for Economic and Financial Affairs, European Commission Julia Lendvai, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης, ο Head of Unit DG of Employment and Social Inclusion, European Patrick Paquet, ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης Νίκος Μαντζούφας κ.α..

Η εκδήλωση μεταδίδεται ελεύθερα από το κανάλι του ΙΟΒΕ στο YouTube στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.