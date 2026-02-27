Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας: «Γυναίκες Δημοσιογράφοι στην Περιφέρεια: Προκλήσεις και Πραγματικότητα»

Το Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διοργανώνει εκδήλωση-συζήτηση με θέμα:

«Γυναίκες Δημοσιογράφοι στην Περιφέρεια: Προκλήσεις και Πραγματικότητα», την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στις 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρατηγού Καλλάρη 5, 3ος όροφος).

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο και τη συμβολή των γυναικών δημοσιογράφων στα περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης, τις επαγγελματικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, τις συνθήκες εργασίας τους, αλλά και τις προοπτικές τους στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο των ΜΜΕ.

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

Ειρήνη Τσακίρη , Προϊσταμένη ΕΡΤ Κομοτηνής

Κάτια Γιαννουκάκου , Συντάκτρια στη Θασιακή Εφημερίδα, στο KavalaNews.gr και στο KavalaNews 102,8

Αναστασία Κεχαγίδου , Διευθύντρια Σύνταξης στη Nea Serres

Εύη Μιχωλού , Δημοσιογράφος – Ιδιοκτήτρια του pieriasocial.gr

Θένια Βασιλειάδου, Δημοσιογράφος στην εφημερίδα Ο Χρόνος Κοζάνης

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η Χορωδία του Μορφωτικού Ιδρύματος ΕΣΗΕΜ-Θ.