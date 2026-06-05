Εκδήλωση ΕΛ.Α.Σ. στην Πυλαία : Δεν ήρθαμε να διαλύσουμε κόμματα, αλλά να δημιουργήσουμε μια συμπαράταξη

Τις βασικές αρχές της ΕΛ.Α.Σ περιέγραψε το μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα Άρης Στυλιανού και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τυπου Νίκος Νυφουδης σε εκδήλωση στην Πυλαία . Στην εκδήλωση ήταν παρών και το μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα Νίκος Μαραντζιδης.

Ο Αρης Στυλιανου τόνισε πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν ήρθε για να διαλύσει αλλα κόμματα αλλά να δημιουργήσει μια συμπαράταξη που θα σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

“Απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία”, ανέφερε ο κ. Στυλιανού.

Επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας πως θα είναι τραγικό για τη χώρα μας να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη.

Ειδικα στάθηκε στα οικονομικά λέγοντας ως πρέπει να υπάρξει επιτέλους φορολογική δικαιοσύνη ” κάτι που είναι αποφασισμένος να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας”.

Χαρούμενος που είναι μέρος του κόμματος δήλωσε ο Νίκος Νυφουδης λέγοντας πως το μανιφέστο του κόμματος περιγράφει τη σημερινή δύσκολη κατάσταση. Έθεσε ως στόχο να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι που σήμερα είναι ανενεργοι .

“Να τους σηκώσουμε από τον καναπέ”, είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως αυτή η κατάσταση βολεύει την κυβέρνηση.

Περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σημειωντας πως η ζωή όλων μας έχει χειροτερέψει και ο κόσμος δεν αντέχει άλλο.

Εκτίμησε δε πως ο χρόνος δουλεύει υπέρ του κόμματος.

“Αυτή η η προσπάθεια είναι βρέφος ακόμη. Όμως σύντομα θα μεγαλώσει” , τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος Δέλτα Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Ως αυτοδιοικητικός χαρακτήρισε ” έκτρωμα ” το νέο νομοσχέδιο για τις περιφέρειες και τους δήμους.

Στα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά αναφέρθηκε ο Μίλτος Τοσκας.

ΣΤ. ΑΛ