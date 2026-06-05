ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκδήλωση ΕΛ.Α.Σ. στην Πυλαία : Δεν ήρθαμε να διαλύσουμε κόμματα, αλλά να δημιουργήσουμε μια συμπαράταξη

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

 

Τις βασικές αρχές της ΕΛ.Α.Σ περιέγραψε το μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα Άρης Στυλιανού και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τυπου Νίκος Νυφουδης σε εκδήλωση στην Πυλαία . Στην εκδήλωση ήταν παρών και το μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα Νίκος Μαραντζιδης.

Ο Αρης Στυλιανου τόνισε πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν ήρθε για να διαλύσει αλλα κόμματα αλλά να δημιουργήσει μια συμπαράταξη που θα σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
“Απευθυνόμαστε σε όλη την κοινωνία”, ανέφερε  ο κ. Στυλιανού.
Επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας πως θα είναι τραγικό για τη χώρα μας να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη.

Ειδικα στάθηκε στα οικονομικά λέγοντας ως πρέπει να υπάρξει επιτέλους φορολογική δικαιοσύνη ” κάτι που είναι αποφασισμένος να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας”.
Χαρούμενος που είναι μέρος του κόμματος δήλωσε ο Νίκος Νυφουδης λέγοντας πως το μανιφέστο του κόμματος περιγράφει τη σημερινή δύσκολη κατάσταση.  Έθεσε ως στόχο να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι που σήμερα είναι ανενεργοι .
“Να τους σηκώσουμε από τον καναπέ”, είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως αυτή η κατάσταση βολεύει την κυβέρνηση.
Περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σημειωντας πως η ζωή όλων μας έχει χειροτερέψει και ο κόσμος δεν αντέχει άλλο.
Εκτίμησε δε πως ο χρόνος δουλεύει υπέρ του  κόμματος.
“Αυτή η η προσπάθεια είναι βρέφος ακόμη. Όμως σύντομα θα μεγαλώσει” , τόνισε ο δημοτικός σύμβουλος Δέλτα Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος. Ως αυτοδιοικητικός χαρακτήρισε ” έκτρωμα ” το νέο νομοσχέδιο για τις περιφέρειες και τους δήμους.
Στα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά αναφέρθηκε ο Μίλτος Τοσκας.

ΣΤ. ΑΛ

FacebookTwitterLinkedinEmail