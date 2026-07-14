Εκδήλωση ΕΛ.Α.Σ.. στη Θεσσαλονίκη: Η αριστερά οφείλει να έχει τον πολιτισμό στον πυρήνα της

Του: Σταύρου Αλχατζιδη

Άκουσαν, κατέγραψαν τα προβλήματα και στην συνέχεια τοποθετηκαν ο τομεάρχης Πολιτισμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Χάρης Μαυρουδής και η αναπληρώτριά του

Εύα Ρέντζου.

” Η αριστερά οφειλει να έχει τον πολιτισμό στον πυρήνα της” είπε ο κ Μαυρουδής.

Υπογράμμισε πως δεν αντιλαμβανόμαστε τον πολιτισμό ως ένα υπουργείο, αλλά ως καθημερινό τρόπο ζωής.

” Οι ανάγκες που εκφράζετε είναι απόλυτα λογικές . Αλλά δεν γίνεται να γινονται πράγματα οταν λαμβάνει το 0.3 % του ΑΕΠ”, είπε.

Όπως ανέφερε η ΕΛ.Α.Σ. θα το αλλάξει αυτό και θα προσπαθήσει να φτάσει τον μέσο όρο της Ευρώπης. Επίσης θα “φέρει” , περισσότερο πολιτισμό στα σχολεία. Αναφέρθηκε επίσης στο ταμείο ανάκαμψης λέγοντας πως ήταν ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για τον πολιτισμό.

Η Εύα Ρεντζου τόνισε, ότι το υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι του Πολιτισμού αλλά της διεκπεραίωσης.

” Ο πολιτισμός δεν είναι το τσιφλίκι της Μενδωνη, ούτε του Φωτηλα αλλά όλων μας”, πρόσθεσε.

Συμπλήρωσε πως, ότι γίνεται στην δημόσια υγεία , παιδεία οι οποίες ιδιωτικοποιουνται κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον πολιτισμό.

Νωρίτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αναφέρθηκαν οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην εκδηκωση.Όπως για παράδειγμα τα πνευματικά δικαιώματα, τους νόμους που αφορούν την μουσική, το δικαίωμα να υπάρχει μουσική σε διάφορα καταστήματα, το κλεισιμο πολλων καταστημάτων και ειδικά των μουσικών σκηνών. Επίσης απληρωτες πρόβες, καθόλου ή ελάχιστα ένσημα , την απουσία του πολιτισμού από τα σχολεία. Ακομη τις μικρές επιχορηγήσεις που δίνονται σε όλους τους τομείς του πολιτισμού από την πολιτεία.

” Πολιτικη και πολιτισμός είναι συνυφασμένες έννοιες. Θα πρέπει να βάλουμε περισσότερο πολιτισμό στην πολιτική ” αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση συμμετειχαν ο ηθοποιός και συγγραφέας, Νίκος Πουρσανίδης, ο συνθέτης – ενορχηστρωτής, Κωνσταντίνος Βελλιάδης, η φοιτήτρια του τμήματος Θεάτρου της σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Στέλλα Αποστολάκη, η εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής, Κατερίνα Μαυροφρύδου, η αρχαιολόγος και θεατρολόγος, Πολυξένη Αδάμ Βελένη, η συγγραφέας και εκδότρια, Καλλιόπη Πασσιά και η σκηνογράφος – ενδυματολόγος και συνιδρύτρια του θεάτρου Τ, Μαρία Καραδελόγλου.