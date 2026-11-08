Εκδηλώσεις, βραβεύσεις και ψηφοδέλτια για το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Πυκνό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Εκδηλώσεις, βραβεύσεις και φυσικά ανακοίνωση του μεγαλύτερου μέρους των ψηφοδελτίων περιλαμβάνει το μενού. Αν μη τι άλλο το κόμμα δείχνει μία κινητικότητα, ωστόσο υπάρχουν και οι αρρυθμίες.

” Καλές είναι όλες αυτές οι εκδηλώσεις όμως θα πρέπει να κατεβούμε και στον κόσμο”, παρατήρησε φερόμενος υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέλοντας να περιγράψει την κατάσταση. Παράλληλα επισήμανε πως, ενώ στην Αθήνα το “γειτονιά – γειτονιά”, δουλεύει με εντατικούς ρυθμούς, καθώς κλιμάκια του κόμματος εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση, στη Θεσσαλονίκη επικρατεί σχετική ησυχία.

Σε ότι αφορά τα ψηφοδέλτια: Στην Α’ Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να υπάρχει η αναζήτηση τουλάχιστον τριών γυναικών. Υποψήφιες που θα μπορέσουν να προσελκύσουν ψηφοφόρους και να δώσουν ώθηση στο ψηφοδέλτιο. Υπενθυμίζουμε πως στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 το ΠΑΣΟΚ είχε καταταγεί τέταρτο με ποσοστό 8.14 % επίδοση που υπολείπεται κατά πολύ από το 11.84 % που συγκέντρωσε στην επικράτεια.

Ένα νέο όνομα που αποκαλύπτει σήμερα η “ΠΟΛΙΤΙΚΗ” είναι αυτό που νεαρού δικηγόρου Γιώργου Παπαγεωργίου. Με καταγωγή από την Κατερίνη και ως πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης έχει να παρουσιάσει σημαντική κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. Και φυσικά μπορεί να απευθυνθεί στη γενιά των 30άρηδων, ηλικιακό κοινό στο οποίο το κόμμα πάσχει, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά πανελλαδικά.

Στο ψηφοδέλτιο πάντως δεν θα είναι η Βάσια Μάδεση. Αν και το όνομα της είχε ακουστεί επανειλημμένα τελικά αποφάσισε να μείνει εκτός. Με ένα χαμόγελο και τη φράση ” το σκέφτομαι ακόμη”, απαντά ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΘ Τάσος Τζήκας αναφορικά με την υποψηφιότητα του. Ωστόσο ο πολιτικός χρόνος τελειώνει και προφανώς σύντομα θα απαντήσει οριστικά στην πρόταση που του έχει γίνει.

Επίσης σε ότι αφορά την Β’ Θεσσαλονίκης φαίνεται να έχει “κλείσει” η Δώρα Σαμαρά που ήταν υποψήφια και το 2023.

Και μία απαραίτητη διευκρίνηση. Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας αναφέρθηκε ως “συνομιλητής” της πλευράς Γερουλάνου ο Πέτρος Λεκάκης. Πληροφορία που δεν ισχύει, καθώς ανήκει στο μπλοκ των “προεδρικών”, δηλαδή του Νίκου Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ εκδηλώνεται…

Την προηγούμενη Δευτέρα ο Χρήστος Παπαστεργίου πραγματοποίησε ακόμη μία εκδήλωση, η οποία αφορούσε την ακρίβεια. Ο επικεφαλής της παράταξης στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας “πράξεις για την Μακεδονία”, που θα είναι πλην συγκλονιστικού απροόπτου υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης τόνισε μεταξύ άλλων “πως τα τελευταία επτά χρόνια οι μισθοί αυξάνονται λιγότερο, σε σχέση με τα κέρδη των επιχειρήσεών, όταν σε όλη την Ευρώπη συμβαίνει το αντίθετο”.

Την συζήτηση συντόνισε ο Χρόνης Μακρίδης , ενώ χαιρετισμό απεύθυνε ο αντιδήμαρχος του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανίτης. Στο πάνελ της συζήτησης βρέθηκαν και μίλησαν: Για το ιδιωτικό χρέος ο δικηγόρος Γιώργος Γκεσούλης. Για την ακρίβεια ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Κατσαντώνης, για το κόστος της ενέργειας ο ηλεκτρολόγος μηχανικός – ενεργειακός ελεγκτής Γ τάξης Φίλιππος Κυανίδης και για τη στέγαση ο δικηγόρος και πρόεδρος της ΕΑΝΔΙΘ Γιώργος Παπαγεωργίου. Μάλιστα περίπου την ώρα που μιλούσε ο κ. Γκεσούλης ( ανιψιός του παλιού βουλευτή του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης Νίκου Γκεσούλη), ανακοινωνόταν στην Αθήνα και ως μέλος της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

Στις 23 Νοεμβρίου Μιλένα Αποστολάκη μαζί με τον Νίκο Μήλη θα παρουσιάσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και το στεγαστικό. Εκδήλωση που θα γίνει στο αμφιθέατρο του τεχνικού επιμελητηρίου.

Τον Δεκέμβριο πάντως θα γίνει μία διαφορετική εκδήλωση. Θα αφορά την βράβευση των πρώην γραμματέων της νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ τους “η ψυχή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη”, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του Κώστας Μαμέλης. Επίσης ο Νίκος Κριθαρίδης, ο Χρήστος Παπαστεργίου, ο Χρόνης Μακρίδης.

Τέλος στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και πάλι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης. Θα έχει συνάντηση με δημοσιογράφους, αλλά το βασικό είναι πως θα προσπαθήσει να κλείσει εκκρεμότητες αναφορικά με τα ψηφοδέλτια του κόμματος στην κεντρική Μακεδονία.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ