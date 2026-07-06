Εκδηλώσεις μνήμης στην Καλαμαριά για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν απόψε στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού στο δημαρχείο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Οι φετινές εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες στον ήρωα της Καλαμαριάς, συνταγματάρχη (επ’ ανδραγαθία) Αθανάσιο Φωτόπουλο, ο οποίος έπεσε υπερασπιζόμενος το αεροδρόμιο της Λευκωσίας στις 23 Ιουλίου 1974, τις οποίες παρακολούθησε συγκινημένος ο γιος του Κωνσταντίνος Φωτόπουλος.

«Ο Αθανάσιος Φωτόπουλος ανήκει στη γενιά εκείνων των αξιωματικών και οπλιτών που τίμησαν με τον πιο αγνό τρόπο τα ιδανικά της ελευθερίας, του καθήκοντος και της πατρίδας. Με αυταπάρνηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης στάθηκε εκεί όπου τον καλούσε το χρέος, προσφέροντας το ύψιστο αγαθό: τη ζωή του. Η θυσία του αποτελεί κοινή παρακαταθήκη για την Κύπρο και την Ελλάδα. Αποτελεί σύμβολο των ακατάλυπτων δεσμών που ενώνουν τους λαούς μας και υπενθυμίζει ότι ο αγώνας για την ελευθερία της Κύπρου υπήρξε αγώνας ολόκληρου του Ελληνισμού», δήλωσε ο Κύπριος υπουργός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση.

Ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε πως τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1974, το προδοτικό πραξικόπημα και η βάρβαρη τουρκική εισβολή, παραμένουν ανοιχτές πληγές για τον κυπριακό λαό. «Ο βίαιος ξεριζωμός από τις πατρογονικές μας εστίες, η απώλεια χιλιάδων συμπατριωτών μας, η λεηλασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς και η συνεχιζόμενη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μάς επιβάλλουν να συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα για τη δικαίωση της Κύπρου. Μας υπενθυμίζουν ότι έχουμε ιστορικό και εθνικό χρέος να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας».

Επίσης, σημείωσε πως οι εκδηλώσεις μνήμης αποτελούν πράξεις ευθύνης και χρέους απέναντι σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία και την ειρήνη. «Οφείλουμε στους πεσόντες, στους αγνοούμενους, στους πρόσφυγες και στις επόμενες γενιές να συνεχίσουμε την προσπάθεια μέχρι την τελική δικαίωση. Γι’ αυτό και στέλνουμε απόψε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν ξεχνούμε και δεν αποδεχόμαστε τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις για μια ελεύθερη, ενωμένη και ευρωπαϊκή Κύπρο», ανέφερε ο κ.Ιωάννου.

«Η Καλαμαριά δεν ξεχνά. Ως πόλη προσφύγων έχουμε χρέος να κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη και να αποδίδουμε την οφειλόμενη τιμή σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία. Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, στεκόμαστε δίπλα στον κυπριακό ελληνισμό και αποτίουμε μια οφειλόμενη τιμή στον Καλαμαριώτη Αθανάσιο Φωτόπουλο, που έδωσε τη ζωή του υπερασπιζόμενος τη Λευκωσία. Η μνήμη είναι δύναμη, ευθύνη και παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές», τόνισε, από την πλευρά της, η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου.

Προηγήθηκε συμβολική δενδροφύτευση στο στρατόπεδο Κόδρα στο «Άλσος Αγνοουμένων». Οι εκδηλώσεις μνήμης διοργανώθηκαν από τον Δήμο Καλαμαριάς σε συνεργασία με την Ένωση Κυπρίων Βορείου Ελλάδος, την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος και την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας.