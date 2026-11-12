ΕΚΑΒ: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ειρωνεύτηκε διασώστες που παρέλαβαν την προϊσταμένη επιθεώρησης εργασίας

Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου , διατυπώνονται σε ανακοίνωση εκπροσώπων των διασωστών του ΕΚΑΒ, με αφορμή περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια παραλαβής ασθενούς. ΑΑΕΕ

Συγκεκριμένα, η κα Κωνσταντοπούλου καταγγέλλεται για απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες, καθώς φέρεται να ειρωνεύτηκε τους εργαζόμενους, κατά τη διάρκεια της διακομιδής με ασθενοφόρο της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που, σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώθηκε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Παράλληλα, με βάση την ανακοίνωση του Σωματείου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τον επαγγελματισμό των διασωστών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να απευθύνθηκε στους εργαζόμενους λέγοντας: «Κάνετε σόου για εργαλειοποίηση του περιστατικού», με το Σωματείο να υποστηρίζει ότι επέδειξε αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά αυτή απρεπή και ανάρμοστη, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίστηκαν συνάδελφοί τους την ώρα που εκτελούσαν τα καθήκοντά τους.

Επίσης, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι είναι αδιανόητο μέλος της Βουλής να επιδεικνύει τέτοια συμπεριφορά απέναντι σε δημόσιους λειτουργούς και σε έναν ασθενή πολίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ:

«Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας».

Η ανακοίνωση υπογράφεται, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον πρόεδρο Γεώργιο Μαθιόπουλο, ενώ στο κείμενο αναφέρεται και ο γενικός γραμματέας.