Εκατοντάδες τροχονομικές παραβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία παραμονή και ανήμερα της 25ης Μαρτίου

Εκατοντάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία , κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Αναλυτικά, οι αστυνομικοί διενήργησαν 2.723 ελέγχους, έχοντας ως στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Από τις 24 έως και τις 25 Μαρτίου 2026 υπήρξε αυξημένη παρουσία των αστυνομικών των Υπηρεσιών της Τροχαίας σε σημεία του οδικού δικτύου σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι.

Πάνω από 900 παραβάσεις

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνολικά βεβαιώθηκαν 962 παραβάσεις.

Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν 86 παραβάσεις για παραβίαση ορίου ταχύτητας, 12 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 12 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 12 για αντικανονικό προσπέρασμα, 9 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, δύο για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 829 για λοιπές παραβάσεις.