Εκατοντάδες οι νεκροί στον Λίβανο από τα χειρουργικά χτυπήματα του Ισραήλ

Χειρουργικά χαρακτηρίζονται τα χτυπήματα του Ισραήλ στον Λίβανο, το υπουργείο Υγείας του οποίου κάνει λόγο για 394 θύματα από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει πως έχει επιφέρει περισσότερο από 600 πλήγματα στον Λίβανο και έχει εκτελέσει 190 στελέχη της Χεζμπολάχ.

Στη Σιδώνα επλήγη κι ένας μεγάλος παλαιστινιακός καταυλισμός προσφύγων. Εκτός από τη Βηρυτό, η Τύρος, η Μαρτζιαούν, η Ναμπατίγε παραμένουν στόχοι.

Συγχρόνως είχε και ο ίδιος απώλειες, καθώς ανακοίνωσε τους δύο πρώτους θανάτους στρατιωτών του.

Από χθες το βράδυ (Σάββατο, 7 Μαρτίου) το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επίθεση στο ξενοδοχείο Ramada, στο κέντρο της Βηρυτού και κοντά στην παραλία. Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, η πρεσβεία του Ιράν στον Λίβανο διαψεύδει τις φήμες ότι στόχος του χτυπήματος στο ξενοδοχείο ήταν ο νέος πρέσβης της χώρας στην Βηρυτό, χαρακτηρίζοντάς τες ανυπόστατες και προσπάθειες διασποράς πανικού.

Πάντως, περισσότεροι από εκατό διπλωμάτες του Ιράν φαίνεται πως αποχώρησαν από τη Βηρυτό με ρωσικό αεροσκάφος

Τα χειρουργικά χτυπήματα φαίνεται ότι επιτρέπουν σε ορισμένους να θεωρούν πως μπορούν να επεκταθούν και σε περιοχές της Βηρυτού που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ασφαλέστερες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, απαντώντας στα σχόλια του Κύπριου ομολόγου του, χαρακτήρισε επαίσχυντη την προέλευση του χτυπήματος στην βάση της Κύπρου από τον Λίβανο, όπως επιβεβαιώθηκε.