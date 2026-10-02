«Εκανα δωρεάν την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη»: Τι ισχυρίστηκε στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός

Τη δική της πλευρά για τις κρίσιμες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου παρουσίασε στον ανακριτή η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός, η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι έκανε δωρεάν την πλασμαφαίρεση στον καλλιτέχνη «γιατί ήταν ο Μαζωνάκης».

Η κατηγορούμενη γιατρός υποστηρίζει ότι έκλεισε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά από τηλεφώνημα του ίδιου και του υπνοθεραπευτή. Στη συνέχεια όπως λέει, έγινε ενα ραντεβού την Τρίτη το απόγευμα στο ιατρείο της όπου του παρουσίασε τι ακτιβώς είναι ακριβώς η θεραπεία INUSPHERESIS. Μάλιστα του έστειλε το σάιτ της θεραπείας και ανέλαβε να την κάνει δωρεάν, αφού ο Γιώργος Μαζωνάκης της είπε – όπως απολογήθηκε – ότι δεν έχει χρήματα για να υποβληθεί σε αυτή.

«Ο Μαζωνάκης ήταν αποκλειστικά δικός μου ασθενής. Με κάλεσε με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα ήταν ψυχολόγος του, και του συνέστησε τη συγκεκριμένη θεραπεία. Μάλιστα ξέρω ότι μετά τη θεραπεία μας θα πήγαινε στο γραφείο του. Τότε κλείσαμε ραντεβού για την Τρίτη. Στο ραντεβού αυτό μιλήσαμε για τη θεραπεία INUSPHERESIS και του έστειλα στο κινητό του την ιστοσελίδα. Ο τραγουδιστής μού έστειλε μήνυμα ότι δεν έχει χρήματα για να πληρώσει τη θεραπεία και παρόλα αυτά εγώ την πραγματοποίησα γιατί είναι ο Μαζωνάκης» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες από το Mega.

«Το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά μετά τις 15:22»

Χρησιμοποίησα το μηχάνημα από τις 14:37 έως τις 15:22 και μετά ξανά από τις 15:45 για 15 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν ενδιάμεσα διακοπές γιατι ο Μαζωνάκης κουνιόταν και αποσυνδεόταν η φλέβα. Στις 15:46 κάναμε ένα διάλλειμα για να πάει τουαλέτα. Στη συνέχεια θα χρειαζόταν εκ νέου τοποθέτηση του καθετήρα και παρατήρησα ξαφνικά πτώση όλων των ζωτικών σημείων του. Έτρεξα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ζήτησα από τη βοηθό μου να φωνάξει τον άντρα μου. Η βοηθός μου διέκοψε το ραντεβού του άντρα μου κι εκείνος ήρθε μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα. Ενώ ο Μαζωνάκης βρισκόταν σε απώλεια συνείδησης και το monitor παρακολούθησης ζωτικών οργάνων έδειχνε ασυστολία χωρίς καρδιακό παλμό, ο σύζυγός μου του εξέτασε τις κόρες των οφθαλμών του εκ των οποίων παρατήρησε ότι αντιδρούν στο άνοιγμα των βλεφάρων, ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ. Στις 16:21 η γραμματέας κατόπιν εντολής του συζύγου μου κάλεσε το ΕΚΑΒ».

Ποιους «δείχνει» η 56χρονη γιατρός

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Mega, η 56χρονη βάζει στο κάδρο μεταξύ άλλων τον υπνοθεραπευτή και δύο εργαζόμενες στο ιατρείο.

Επιμένει ότι όλα συνέβησαν μετά τις 16:10, μόλις πέντε λεπτά πριν κληθεί το ΕΚΑΒ και πως εκείνη ενήργησε σωστά και άμεσα την κρίσιμη στιγμή.

Η κατάθεση όμως στον ανακριτή, της διασώστριας του ΕΚΑΒ, που στις 9 Σεπτεμβρίου έφτασε στο ιατρείο, καεί τους δύο γιατρούς.

«Οι διασώστες συνέχισαν την «ΚΑΡΠΑ», ενώ του τοποθέτησαν και απινιδωτή ο οποίος «έδειξε» ότι βρίσκεται σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος», είπε η διασώστρια.

Οι διασώστες, ωστόσο, αδειάζουν την προφυλακισμένη γιατρό και για το γεγονός ότι δεν ακολούθησε τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι δεν χωρούσε στο ασθενοφόρο.

Ο προφυλακισμένος γιατρός επιμένει ότι δεν γνώριζε καν για την επίσκεψη Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

«Εγώ ούτε επικοινώνησα ποτέ με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε τον εξέτασα, ούτε του πρότεινα οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρείχα οποιαδήποτε υπηρεσία ή θεραπεία, ούτε καν τον γνώρισα ποτέ. Πριν ο τραγουδιστής φτάσει στο ιατρείο, εγώ είχα ραντεβού με ασθενή. Τον εξέτασα, του συνταγογράφησα εξετάσεις και φύγαμε σχεδόν ταυτόχρονα από το ιατρείο. Αυτός για το σπίτι του, εγώ για το εστιατόριο, χωρίς καν να γνωρίζω ότι θα ερχόταν στο ιατρείο ο Μαζωνάκης», ισχυρίζεται ο γιατρός.

Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι είχε ραντεβού εκτός ιατρείου, στη συνέχεια συνάντησε ασθενή στην Καρνεάδου, αλλά και την κόρη του με τον φίλο της, όσο σε διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όλα αυτά τα πρόσωπα ζητάει τώρα να κληθούν προκειμένου να καταθέσουν, ενώ ετοιμάζεται να κάνει αίτημα αποφυλάκισης, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά

Αναφερόμενη στη νομιμότητα των μηχανημάτων και τους ελέγχους του ΙΣΑ υποστήριξε:

«Το 2023 και το 2025 αγόρασα με δική μου πρωτοβουλία δύο μηχανήματα από μία ελβετική εταιρία. Τα μηχανήματα διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και την απαραίτητη ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την κυκλοφορία τους στην ΕΕ. Τα μηχανήματα εγκαταστάθηκαν αποκλειστικά στο δικό μου ιατρείο και εξεταστήριο και αποτελούν αποκλειστικά δική μου δραστηριότητα με την οποία ο σύζυγός μου δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είχα την πεποίθηση ότι τα χρησιμοποιώ νόμιμα, λόγω της διαπίστευσής μου από την κατασκευάστρια εταιρία στην Ελβετία».

«Μάλιστα, είχα κάνει δύο γνωστοποιήσεις στον ΙΣΑ και στο ενδιάμεσο έγινε και αυτοψία στο ιατρείο μου. Αν είχα την παραμικρή υποψία ότι αυτό ήταν παράνομο ή κινδύνευαν οι ασθενείς μου, δεν θα την διαφήμιζα ποτέ στην προσωπική ιστοσελίδα μου. Όχι μόνο έδωσα στο site του ιατρείου μου το όνομα του μηχανήματος, αλλά μίλησα γι’ αυτό σε συνέδριο και ενημέρωσα τον ΙΣΑ και την ιατρική κοινότητα, ενδεικτικό της έλλειψης συναίσθησης ότι είναι παράνομο», συμπληρώνει.