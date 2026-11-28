Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε για πρώτη φορά, σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε το Σάββατο (28/11), ότι είναι διατεθειμένος να επιτρέψει στον ηγέτη του κόμματος «Γιασάρ», Γκάντι Άιζενκοτ, να αναλάβει πρώτος το αξίωμα του πρωθυπουργού σε μια προτεινόμενη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, με τον ίδιο τον Νετανιάχου να αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή πρωθυπουργού.

Ανέφερε ακόμη ότι, αν και θεωρεί πως φυσιολογικά θα έπρεπε ο ίδιος να ηγηθεί μιας κυβέρνησης ενότητας ως επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος, είναι έτοιμος να παραμερίσει αυτή την αρχή: «Δεδομένου του μεγέθους της υπαρξιακής απειλής και της πιθανότητας να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ανίκανη να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή, η ευθύνη μου ως ηγέτη επιβάλλει να βάλω τα πάντα στην άκρη».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι είναι πρόθυμος να συμφωνήσει ώστε ο Άιζενκοτ να υπηρετήσει πρώτος ως πρωθυπουργός, ενώ ο ίδιος θα κατέχει τη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού κατά την αρχή της θητείας.

Ο Νετανιάχου κάλεσε τις δύο πλευρές να «ξεκινήσουν άμεσα ουσιαστικές, ειλικρινείς και επιταχυνόμενες διαπραγματεύσεις», δηλώνοντας ότι αναμένει «ανάλογη προθυμία για συμβιβασμούς και παραχωρήσεις» από την πλευρά του Άιζενκοτ. Ανέφερε ότι η προτεινόμενη κυβέρνηση ενότητας θα εργαστεί για να «αποκρούσει αυτές τις απειλές και να διασφαλίσει την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».