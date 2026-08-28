Εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια

Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Keele και στο Πανεπιστήμιο York, σε συνέχεια των πρόσφατων υπ’ αριθ. 1167/2026 και 1169/2026 ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, το υπουργείο Παιδείας.

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου.

Πιο συγκεκριμένα, άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας λαμβάνουν τα ακόλουθα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε.:

The University of Keele, Greece , στην Αθήνα.

, στην Αθήνα. City – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York, στη Θεσσαλονίκη.

Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ