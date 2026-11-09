Εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Ωνάσεια και εκκλησιαστικά Σχολεία: Το πρόγραμμα των εξετάσεων και των κληρώσεων για το 2027

Στις 12 Μαΐου 2027 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία, ενώ στις 15 και 16 Μαΐου 2027 θα διεξαχθούν οι γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2027-2028.

Πιο συγκεκριμένα, η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαΐου 2027. Την ίδια ημέρα θα διενεργηθεί και κλήρωση για την απόδοση αριθμού προτεραιότητας, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση των περιπτώσεων ισοβαθμίας κατά τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Όσον αφορά τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, καθώς και των Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων, αυτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.

Αντίστοιχα, η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Μαΐου 2027.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιοι για έναν, περισσότερους ή και όλους τους τύπους σχολείων για τους οποίους προβλέπεται διαδικασία εισαγωγής: Πειραματικά, Πρότυπα, Πρότυπα Εκκλησιαστικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών θα κληθούν, μέσω σχετικής πρόσκλησης που θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), της Διοικούσας Επιτροπής Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΕΔΗΜΩΣ) και της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Προτυπων και Πειραματικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ https://dedimos.minedu.gov.gr/

Πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο των Πρότυπων Εκκλησιαττικών Σχολείων στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Θρησκευμάτων https://religiousaffairs.minedu.gov.gr/el/organotiki-domi-diefthynseis/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-thriskeftikis-agogis/protypa-ekklisiastika-sxoleia/nea-anakoinoseis