Εισαγγελέας του ΔΠΔ: «Το έργο μας θα συνεχιστεί» παρά τις αμερικανικές κυρώσεις

«Οι αμερικανικές κυρώσεις δεν θα σταματήσουν τις έρευνες και τις διώξεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου », διαμήνυσε η αναπληρώτρια εισαγγελέας του, Ναζάτ Σαμίμ Χαν, ζητώντας την καταδίκη των μέτρων που ανακοίνωσε την Παρασκευή (9/10) η Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο Reuters, η Χαν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να υπονομεύσουν το έργο ενός ανεξάρτητου δικαστικού θεσμού.

«Οι κυρώσεις αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου διεθνώς και το έργο που επιτελεί ένας ανεξάρτητος δικαστικός θεσμός», τόνισε.

Υπογράμμισε ότι τα μέτρα «πρέπει να καταδικαστούν» και ξεκαθάρισε: «Το έργο μας θα συνεχιστεί σε όλες τις υποθέσεις, τις έρευνες και τις διώξεις μας».

Οι κυρώσεις και η προειδοποίηση Ρούμπιο

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει νωρίτερα κυρώσεις κατά του ίδιου του ΔΠΔ, διευρύνοντας τα μέτρα που είχε επιβάλει στο παρελθόν σε εισαγγελείς και δικαστές του. Η απόφαση ενδέχεται να επηρεάσει και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στο Δικαστήριο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι στόχος είναι να αποκοπούν οι πόροι του θεσμού μέσω της απαγόρευσης συναλλαγών μαζί του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις κατά Αμερικανών», ανέφερε σε ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Reuters πριν από την επίσημη δημοσιοποίησή της.

«Γι’ αυτόν τον λόγο, σήμερα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα απαγορεύσουμε τις συναλλαγές με αυτό το αδίστακτο δικαστήριο, αποκόπτοντας τους πόρους του και παραλύοντας τη λειτουργία του», πρόσθεσε.

Η κίνηση της Ουάσιγκτον ανοίγει νέο μέτωπο διπλωματικής αντιπαράθεσης με τους Ευρωπαίους συμμάχους της.