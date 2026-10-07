Ειρήνη Αγαπηδάκη: Ξεκινά το νέο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» από 13 Οκτωβρίου

Το πρόγραμμα ανοίγει ξανά, μέσα στον μήνα Οκτώβριο, που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τις αντίστοιχες δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και άμεση, καθώς αποστέλλονται δωρεάν SMS με τα παραπεμπτικά σε όσους έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν με το ΑΜΚΑ τους μέσω της πλατφόρμας proliptikes.gov.gr να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας στην περιφέρεια.

Στην εκπομπή “Live News” του MEGA με τον Νίκο Ευαγγελάτο όπου φιλοξενήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι: «Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αποδεικνύουν την τεράστια αξία της πρόληψης, καθώς περισσότερες από 554.000 Ελληνίδες και Έλληνες εντοπίστηκαν με ευρήματα ή συμπτώματα εγκαίρως, μέσω των προγραμμάτων για διαγνώσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα καρδιαγγειακά».

Ειδικότερα ανέφερε:

Στον καρκίνο του μαστού καταγράφηκαν πάνω από 6.000 διαγνώσεις σε πρώιμο στάδιο.

Στον καρκίνο του παχέος εντέρου διαγνώστηκαν 1.536 περιστατικά, 12.635 άτομα με προκαρκινικές αλλοιώσεις και πραγματοποιήθηκαν 17.500 πολυποδεκτομές. Τα άτομα που εντοπίστηκαν με προκαρκινικές αλλοιώσεις αλλά και όσοι έκαναν επέμβαση αφαίρεσης πολύποδα ξεπερνούν τις 30.000. Αν δεν είχαν κάνει αυτές τις εξετάσεις, πιθανότατα θα είχαν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου αργότερα.

Στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας διαγνώστηκαν 93 γυναίκες, αριθμός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα του δωρεάν εμβολιασμού για τον HPV στην πρόληψη της νόσου.

Στο κομμάτι των καρδιαγγειακών νοσημάτων, εντοπίστηκαν εγκαίρως περίπου 350.000 πολίτες με σοβαρά ευρήματα, ενώ σχεδόν 1.200 άνθρωποι προχώρησαν άμεσα σε αγγειοπλαστική, σώζοντας τη ζωή τους.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όσοι διαγιγνώσκονται μέσα από τα προγράμματα πρόληψης, έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά πλήρους ίασης.