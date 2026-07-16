Ειρ. Αγαπηδάκη: Σε 15 ημέρες λύση για τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Την εκτίμηση ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχει βρεθεί λύση, ώστε οι 43.500 δικαιούχοι του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας να συνεχίσουν δωρεάν τη θεραπεία τους, εξέφρασε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης στην έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, στη συνέχιση του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», στις Κινητές Ομάδες Υγείας και στη νέα Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης:

Για τα ενέσιμα φάρμακα, το πρόγραμμα παχυσαρκίας ενηλίκων και τη συνέχισή του:

«Υπάρχει ένα σύνολο εγκεκριμένων φαρμάκων, όπως έχει αποφασίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, τα οποία χορηγούνται δωρεάν για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Έχει δημιουργηθεί εύλογη ανησυχία, καθώς υπήρξε μια αλλαγή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα δυναμικό πρόγραμμα και κατά τις αναθεωρήσεις του γίνονται τροποποιήσεις σε συνεργασία με την Κομισιόν.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η χώρα μας ακολουθεί πλήρως τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες. Τα φάρμακα χορηγούνται μόνο σε άτομα με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ώστε μέσω της απώλειας βάρους να μειώνεται και ο συνολικός κίνδυνος για την υγεία τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε διαφορετική τεχνική προσέγγιση ως προς τη χρηματοδότηση του προγράμματος, γεγονός που δημιούργησε μια ανατροπή στο σχεδιασμό μας.

Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να αναζητούμε λύση μέσω του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να συνεχιστούν κανονικά οι θεραπείες.

Πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες το ζήτημα θα έχει ομαλοποιηθεί και οι περίπου 43.500 δικαιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία τους θα μπορέσουν να τη συνεχίσουν χωρίς πρόβλημα.

Κατανοώ πλήρως την αναστάτωση που έχει προκληθεί στους πολίτες. Αντίστοιχη αναστάτωση υπάρχει και στο Υπουργείο Υγείας, καθώς πρόκειται για μια αλλαγή που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό μας».

Για το Εθνικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τις Κινητές Ομάδες Υγείας:

«Ο σχεδιασμός μας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα παραμένει. Όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός, το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο και έως το 2030.

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία αποτελεί ξεχωριστή δράση, παρότι εντάσσεται στην ομπρέλα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

Τα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου και τα υπόλοιπα συνεχίζονται κανονικά.

Προχωρούμε στις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές ώστε η χρηματοδότηση να περάσει στον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι πολίτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τα SMS για τις προληπτικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» είναι εντυπωσιακά.

Όταν προσφέρεις ένα πρόγραμμα που είναι εύκολο, γρήγορο και δωρεάν, οι πολίτες το αγκαλιάζουν.

Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και περίπου 300.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με σημαντικά ευρήματα, αποφεύγοντας σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και απώλεια της ζωής τους.

Αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επένδυση στη δημόσια υγεία. Θέλουμε η πρόληψη να γίνει καθημερινή συνήθεια για κάθε πολίτη.

Βρέθηκα πρόσφατα στην Αγία Βαρβάρα με τις Κινητές Ομάδες Υγείας. Είδαμε πάρα πολλές γυναίκες να προσέρχονται για προληπτικές εξετάσεις. Οι άνδρες εξακολουθούν να πηγαίνουν δυσκολότερα και γι’ αυτό επιμένω να τους παροτρύνω να εξετάζονται.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποτελούν μια σημαντική νέα προσθήκη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Δεν είναι μόνο η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας και των νοσοκομείων με προσωπικό, εξοπλισμό και αναβαθμισμένες υποδομές.

Είναι και οι Κινητές Ομάδες Υγείας, που μειώνουν τις ανισότητες, καθώς πηγαίνουν οι ίδιες μαζί με τον γιατρό στον πολίτη, ακόμη και στο σπίτι του ή στα πιο απομακρυσμένα χωριά.

Παράλληλα, ενισχύουμε τη συνεργασία με τις κινητές μονάδες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και αξιοποιούμε την τηλεϊατρική, ώστε να φτάνουν οι υπηρεσίες υγείας παντού.

Χθες πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά αιμοκάθαρση σε Κέντρο Υγείας, στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, που διαθέτει πλέον Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Έτσι, οι ασθενείς δεν χρειάζεται πλέον να μετακινούνται στη Χαλκίδα ή σε νοσοκομεία άλλων πόλεων για τη θεραπεία τους».

Για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία και τις εισαγωγές πολιτών στα νοσοκομεία:

«Έχουμε πράγματι μια έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία. Έχει γίνει ήδη διερεύνηση από τον ΕΟΔΥ, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας.

Έχουν προκύψει κάποια πρώτα συμπεράσματα σχετικά με καταστήματα στα οποία κατανάλωσαν κοτόπουλο οι πολίτες και πιθανολογείται ότι από εκεί προήλθε η μόλυνση

Ευτυχώς, οι περισσότεροι ασθενείς έλαβαν οδηγίες και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Κάποιοι νοσηλεύονται, αλλά η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατανάλωση κοτόπουλου. Πρέπει να είναι καλά ψημένο και να αποφεύγουμε τρόφιμα που δεν συντηρούνται σωστά, ειδικά όταν βλέπουμε ψυγεία εκτεθειμένα στον ήλιο.

Σε περίπτωση που οι πολίτες διαπιστώσουν προβλήματα στη συντήρηση τροφίμων, καλό είναι να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές, ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Η κακή συντήρηση μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μικροβίων και να προκαλέσει τροφιμογενή νοσήματα. Αυτό δεν αφορά μόνο το κοτόπουλο αλλά και άλλα ευπαθή τρόφιμα».