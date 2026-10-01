Ειρ. Αγαπηδάκη: Γρίπη και COVID «έρχονται» μαζί και φέτος – Ξεκινά ο εμβολιασμός

Την έναρξη του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ενόψει της φετινής περιόδου υπενθυμίζει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισημαίνοντας ότι και φέτος η γρίπη αναμένεται να κυκλοφορήσει παράλληλα με τον SARS-CoV-2, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη προσβολή από τους δύο ιούς.

«Ο έγκαιρος αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό όπλο για την πρόληψη της εποχικής γρίπης, την αποφυγή σοβαρών επιπλοκών και την ανακούφιση του συστήματος υγείας», αναφέρουν οι ειδικοί επιστήμονες.

Ο εμβολιασμός συνιστάται κατά προτίμηση από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου, καθώς χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες για να αναπτυχθεί ανοσία. Όσοι δεν προλάβουν, μπορούν να εμβολιαστούν σε όλη τη διάρκεια της εποχικής έξαρσης.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιαστούν:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

Ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιακά, σακχαρώδης διαβήτης, νεφροπάθειες, ανοσοκαταστολή κ.ά.)

Έγκυες (σε οποιαδήποτε εβδομάδα κύησης), λεχώνες και θηλάζουσες

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία

Φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα

Υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

Διαμένοντες και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας

Επαγγελματίες σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους (κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι κ.ά.)

Βασικές οδηγίες χορήγησης

Δοσολογία: Χορηγείται μία δόση ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά χρειάζονται δύο δόσεις, με διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

Συγχορήγηση με το εμβόλιο για τον κορονοϊό: Μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα (σε διαφορετικό σημείο του σώματος) ή σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά.

Ασφάλεια: Το εμβόλιο είναι ασφαλές και δοκιμασμένο.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων: Ασυμπτωματικά άτομα με αρνητικό τεστ COVID-19 εμβολιάζονται κανονικά. Όσοι έχουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού αναβάλλουν τον εμβολιασμό μέχρι να υποχωρήσουν.

Κάθε αντιγριπικός εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, από τον θεράποντα ιατρό που τον συνταγογραφεί ή τον διενεργεί, καθώς και από τον φαρμακοποιό που τον διενεργεί.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν επίσης ότι το συχνό πλύσιμο των χεριών και η απομόνωση σε περίπτωση συμπτωμάτων είναι απαραίτητα μέτρα αποτροπής της διασποράς των ιών, αλλά δεν αρκούν από μόνα τους. Τα άτομα των ομάδων αυξημένου κινδύνου καλούνται να απευθυνθούν έγκαιρα στις μονάδες υγείας για ενημέρωση και εμβολιασμό.

«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν είναι απλώς μια συνήθεια κάθε φθινόπωρο. Είναι μια πράξη φροντίδας. Είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό μέτρο προστασίας που έχουμε στα χέρια μας Όταν εμβολιαζόμαστε, προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους ηλικιωμένους μας, τις έγκυες γυναίκες, τα μικρά παιδιά και τους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα», αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη. Καλεί τους πολίτες να μην αναβάλλουν τον εμβολιασμό τους και καταλήγει: «Σας καλώ να μην το αναβάλλετε. Μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας και θωρακίστε έγκαιρα την υγεία σας».