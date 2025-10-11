Είναι οριστικό: Το χειροκίνητο κιβώτιο πεθαίνει

Κάθε αλλαγή ταχύτητας ήταν μια μικρή τελετουργία, ένας διάλογος ανάμεσα στον οδηγό, τον κινητήρα και τον δρόμο.

Όμως όλα αυτά φαίνεται να αποτελούν παρελθόν. Και τα στοιχεία που έρχονται από τις μεγάλες αγορές επιβεβαιώνουν τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί.

Το 2001, στις πέντε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές –Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία– το 91% των νέων αυτοκινήτων διέθεταν χειροκίνητο κιβώτιο.

Η Γερμανία κατέγραφε ποσοστό 83%, το Ηνωμένο Βασίλειο 86%, η Γαλλία 95%, η Ισπανία 97% και η Ιταλία σχεδόν καθολική προτίμηση με 98%.

Το αυτόματο κιβώτιο ήταν τότε πολυτέλεια, προνόμιο λίγων και κυρίως των premium μοντέλων, που ωστόσο μόλις στο 31% διέθεταν αυτόματη μετάδοση. Μέχρι το 2024, έφτασαν το 97%.

Δύο δεκαετίες αργότερα, η εικόνα ανατρέπεται. Το 2024, τα ποσοστά έχουν καταρρεύσει: Γερμανία 18%, Ηνωμένο Βασίλειο 22%, Γαλλία 28%, Ισπανία 41% και Ιταλία 48%.

Ο μέσος όρος πέφτει στο 29%, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή στροφή των καταναλωτών προς την ευκολία και την τεχνολογική ανωτερότητα των αυτόματων συστημάτων.

Ακόμα και στις mainstream μάρκες, η αλλαγή είναι εξίσου δραματική: το μερίδιο αγοράς του αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων αυξήθηκε από 5% το 2001 σε 63% πέρυσι.

Ακόμη πιο απόλυτη είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου το 2001 περίπου το 28% των αυτοκινήτων πωλούνταν με χειροκίνητο.

Σήμερα, το ποσοστό μόλις αγγίζει το 0,7%, γεγονός που καθιστά το manual κιβώτιο σχεδόν μουσειακό είδος, περιορισμένο σε λίγα σπορ αυτοκίνητα για τους ελάχιστους ρομαντικούς οδηγούς.

Η εξαφάνιση του χειροκίνητου δεν είναι απλώς τεχνολογική μετάβαση, είναι το τέλος μιας κουλτούρας. Μιας εποχής όπου οι αλλαγές ταχυτήτων δεν γίνονταν για λόγους άνεσης ή κατανάλωσης, αλλά γιατί ο οδηγός ήθελε να είναι κομμάτι της διαδικασίας.

Σήμερα, καθώς η τεχνολογία υπόσχεται ευκολία και αυτοματοποίηση, μένει η νοσταλγία για εκείνες τις διαδρομές όπου το δεξί χέρι και το αριστερό πόδι ήταν οι πρωταγωνιστές.