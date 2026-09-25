Είναι ο σκύλος σας αντικοινωνικός; Γιατί δεν θέλει τους άλλους σκύλους

Πόσες φορές σκεφτήκατε να πάτε τον τετράποδο φίλο σας σε ένα πάρκο σκύλων, αλλά τελικά αλλάξατε γνώμη γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι θα κάτσει σε μία γωνία μόνος τους και θα κοιτάει με μισό μάτι τους υπόλοιπους; Ή ακόμα χειρότερα, θα αρχίσει να τους γαβγίζει;

Αν είστε κι εσείς κηδεμόνας ενός αντικοινωνικού – αλλά παρόλα αυτά φυσικά αξιαγάπητου – σκύλου, ίσως αναρωτιέστε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Οι αιτίες που ευθύνονται για την ιδιαίτερη αυτή συμπεριφορά ενός σκύλου μπορεί να είναι πολλές και διάφορες.

Αιτίες που ο σκύλος σας δεν θέλει άλλους σκύλους

Φυλή

Κάθε φυλή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά που καθορίζουν τον βασικό χαρακτήρα των σκύλων της. Ένα από αυτά είναι και το πόσο αρέσει σε έναν σκύλο αυτής της φυλής να συναναστρέφεται άλλους σκύλους. Για παράδειγμα, τα Akita δυσκολεύονται στη συνύπαρξη με άλλους σκύλους, ειδικά του ίδιου φύλου, ενώ τα Husky από την άλλη δεν είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα καχύποπτα με τους ξένους ή επιθετικά με άλλους σκύλους.

Αυτό εξηγείται εύκολα, καθώς τα μεν Husky έχουν εκτραφεί ώστε να εργάζονται σε ομάδες, ενώ τα Akita είναι γεννημένοι κυνηγοί. Εννοείται ότι αυτός είναι ένας γενικός κανόνας και δεν αποκλείεται ένας σκύλος να διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους της ίδιας φυλής.

Αλλά αν ο σκύλος σας ανήκει σε φυλή με δυσκολία στην κοινωνικοποίηση, μπορείτε να είστε προετοιμασμένοι για αυτή την συμπεριφορά και να μην σας κάνει τόσο εντύπωση.

Κοινωνικοποίηση

Αν ο σκύλος σας δεν κοινωνικοποιήθηκε έγκαιρα, ιδανικά μέσα στους τρεις πρώτους μήνες της ζωής του, μπορεί να δυσκολευτεί αργότερα στις επαφές με άλλους σκύλους. Πιθανότατα θα δείξει σημάδια αδιαφορίας ή ακόμα και επιθετικότητας, όταν συναντήσει κάποιον άλλο σκύλο.

Μέχρι τώρα επικρατούσε η θεωρία πως είναι πιο ασφαλές για τα κουτάβια να μην συναναστρέφονται άλλους μέχρι να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό τους – περίπου δηλαδή μέχρι να γίνουν τεσσάρων μηνών. Πλέον όμως δίνεται η σύσταση να ξεκινήσει η κοινωνικοποίηση στις εφτά με οκτώ εβδομάδες, καθώς ο κίνδυνος μόλυνσης είναι πολύ μικρότερος από το ρίσκο ανάπτυξης αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Πάντα όμως με την προϋπόθεση να έχουν ξεκινήσει τα εμβόλια και να έρχονται σε επαφή με υγιείς σκύλους.

Να θυμάστε πως στις πρώτες επαφές του σκύλου σας με άλλο σκύλο, είναι καλύτερα να επιλέγετε ένα ουδέτερο έδαφος, να μην τραβάτε δυνατά το λουρί και να παρακολουθείτε προσεκτικά τη γλώσσα του σώματος και των δύο σκύλων.

Τραυματικές εμπειρίες

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου σκύλοι που έχουν δεχθεί επίθεση από άλλο σκύλο, αναπτύσσουν φοβίες οι οποίες μπορεί να εξελιχθούν σε απόλυτη άρνηση συναναστροφής.

Ακόμα και σκύλοι που ήταν ιδιαίτερα κοινωνικοί ενδέχεται να γίνουν φοβικοί μετά από τέτοιο επεισόδιο. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πρώτες επαφές ενός κουταβιού είναι καλύτερα να γίνονται μεμονωμένα και με επίβλεψη και όχι σε ένα ανεξέλεγκτο πάρκο σκύλων.

Στην περίπτωση όμως που το κουτάβι σας έχει μία τέτοια δυσάρεστη εμπειρία, δώστε του λίγο χρόνο μέχρι να το ξαναφέρετε σε επαφή με άλλους σκύλους. Φροντίστε η επόμενη συνάντηση να γίνει με σκύλους που ξέρετε ότι είναι ήρεμοι και φιλικοί.

Θέματα υγείας

Η φυσική κατάσταση αλλά και ενδεχόμενα προβλήματα υγείας μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνικότητα του σκύλου σας. Εάν ο σκύλος είναι μεγαλύτερης ηλικίας με πόνους αρθρίτιδας για παράδειγμα, δύσκολα θα ευχαριστηθεί ένα πιο ζωηρό παιχνίδι. Επίσης ένας σκύλος με περιορισμένη όραση, θα αντιληφθεί την παρουσία άλλων σκύλων μόνο όταν πλέον είναι αρκετά κοντά του, κι αυτό μπορεί να τον ταράξει.

Γενικότερα, ένας σκύλος που πονάει ή δεν είναι στα καλύτερά του, θα δυσκολευτεί να απολαύσει την παρέα άλλων σκύλων.

Το λουρί που ελέγχει τις κινήσεις

Η χρήση του λουριού στη βόλτα μπορεί να παρέχει ασφάλεια, αλλά επηρεάζει πολύ και τη συμπεριφορά του σκύλου. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορεί να επιλέξει ελεύθερα τις κινήσεις του. Ένας κοινωνικός κατά βάση σκύλος δεν μπορεί να πλησιάσει όσο και όποτε θέλει κάποιον άλλο σκύλο κι έτσι μπορεί να αρχίσει να του γαβγίζει από εκνευρισμό. Ή αντίστοιχα ένας φοβικός σκύλος δεν μπορεί να απομακρυνθεί και να κρυφτεί κι έτσι νιώθει άβολα.

Εξάλλου το λουρί αναγκάζει τους σκύλους να συναντιούνται κατά πρόσωπο, κάτι που δεν θα έκαναν ποτέ από τη φύση τους. Οι σκύλοι έχουν την τάση να πλησιάζουν από το πλάι και να μυρίζουν προσεκτικά πριν προχωρήσουν σε επαφή. Η άμεση προσέγγιση που τους προσφέρουμε κρατώντας τους με το λουρί, τους φαίνεται απειλητική.

Πώς να βοηθήσετε τον σκύλο σας να γίνει πιο κοινωνικός

Ένας αποτελεσματικός τρόπος να βοηθήσετε τον σκύλο σας να γίνει πιο κοινωνικός και φιλικός με άλλους σκύλους είναι η θετική εκπαίδευση με επιβράβευση. Ανεξάρτητα από τον λόγο που τον οδήγησε σε αυτή την άρνηση, εάν τον επιβραβεύετε με λιχουδιές, χάδια ή έναν καλό λόγο όποτε καταφέρνει να συναναστραφεί έστω και λίγο κάποιον άλλο σκύλο, θα τον βοηθήσετε να το ξεπεράσει πιο εύκολα.