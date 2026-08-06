Είναι η γάτα σας αγχωμένη; Δείτε 5 τρόπους για να το καταλάβετε

Στη συνείδηση των περισσότερων, η γάτα είναι ένα ανεξάρτητο πλάσμα, που όποτε θέλει μας δίνει σημασία, όποτε θέλει αδιαφορεί για την ύπαρξή μας. Όσοι ζουν με μία γνωρίζουν πως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Η γάτα έχει συναισθήματα, αντιλαμβάνεται τα πάντα, εκτιμάει την αγάπη και τη φροντίδα και δεν νιώθει καθόλου καλά όταν χάνει τη ρουτίνα και τη φροντίδα της. Μάλιστα, ένα από τα συναισθήματα που κυριαρχούν στα αιλουροειδή είναι το άγχος.

Πώς θα καταλάβετε ότι η γάτα σας είναι αγχωμένη

Το πρώτο βήμα για να βοηθήσετε τη γάτα σας είναι να αντιληφθείτε ότι νιώθει άβολα και πως δεν περνάει και τόσο καλά. Παρατηρώντας τη συμπεριφορά της καθημερινά και χωρίς να προσπερνάτε τις διαφορές και τις αλλαγές, μπορείτε να διαπιστώσετε αν κάτι απασχολεί τη φουντωτή φίλη σας. Μερικά από τα σημάδια που δείχνουν ότι το άγχος έχει κυριεύσει τη γάτα σας είναι:

1. Μένει για πολλή ώρα κρυμμένη. Το να κρύβεται είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά για τη γάτα, αφού μάλιστα επιλέγει τα πιο απίθανα σημεία και μας κάνει να καρδιοχτυπάμε μέχρι να τη βρούμε. Όταν λοιπόν επιλέγει να παραμένει περισσότερο από το κανονικό κρυμμένη, μάλλον δεν είναι παιχνίδι, αλλά ένας τρόπος να απομονωθεί και να αντιμετωπίσει αυτό που την αγχώνει.

2. Επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά. Όταν ξαφνικά δεν ανέχεται τα χάδια και τα παιχνίδια σας, αν σας αποφεύγει ή δείχνει ότι την ενοχλείτε, μάλλον συνέβη κάτι και την τάραξε ή την φόβισε.

3. Κάνει τις ανάγκες της έξω από την άμμο. Η τουαλέτα είναι από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει μια γάτα και κατά γενική ομολογία πιο εύκολα από τον σκύλο που πρέπει να πάει στην πάνα ή έξω στη βόλτα. Όταν λοιπόν αποφεύγει να πηγαίνει στην άμμο της για τις ανάγκες της και ουρεί ή αφοδεύει εκτός, τότε ή έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή συνέβη κάποιο περιστατικό που την τρόμαξε ή την πίεσε.

4. Γλείφεται συνεχώς. Η γάτα είναι από τα πιο καθαρά μέλη του ζωικού βασιλείου. Ξέρει πώς να περιποιείται τον εαυτό της και είναι μια τελετουργία που κάνει σχολαστικά καθημερινά. Όταν όμως αλλάζει η συχνότητα και η ένταση που το κάνει, ενδέχεται να είναι ένα καμπανάκι πως νιώθει άγχος.

5. Τρώει περισσότερο ή λιγότερο. Είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή να φάει λίγο παραπάνω ή να μην έχει όρεξη. Όταν όμως δείτε ότι ξεφεύγει από τη συνηθισμένη ποσότητα που τρώει καθημερινά, θα πρέπει να αναζητήσετε τα αίτια. Κάτι αντίστοιχο, συμβαίνει και στους ανθρώπους.

Τι μπορείτε να κάνετε για τη βοηθήσετε

– Αποκλείστε το γεγονός ότι συμβαίνει κάτι με την υγεία της, κλείνοντας ένα ραντεβού στον κτηνίατρο για ένα τσεκ απ. Είναι πιθανό τα συμπτώματα που εντοπίσατε να οφείλονται σε κάποια ασθένεια ή τραυματισμό.

– Δημιουργήστε ένα ασφαλές περιβάλλον για να ζει ήρεμα. Φτιάξτε της μια γωνιά με έναν άνετο χώρο να κοιμηθεί, είτε είναι φωλίτσα είτε κρεβάτι και βάλτε τα παιχνίδια της. Αν υπάρχουν άλλα ζώα στο σπίτι, δείτε μήπως δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους και αυτό της δημιουργεί έξτρα πίεση. Δημιουργήστε ξεχωριστούς χώρους έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τα άλλα κατοικίδια για ένα μικρό χρονικό διάστημα, μήπως και νιώσει πιο ήρεμη.

– Ασχοληθείτε περισσότερο με την εκτόνωσή της. Βρείτε τα παιχνίδια που της αρέσουν, μπαλάκια, κόμπους, κτλ και περάστε χρόνο μαζί της. Οι οικόσιτες γάτες συνηθίζουν στην ανθρώπινη παρουσία και την έχουν ανάγκη, κόντρα στο στερεότυπο που τις θέλει να είναι ανεξάρτητες. Αυτό εύκολα μπορείτε να το διαπιστώσετε όταν λείπετε για ώρες και εκείνη έρχεται να γουργουρίσει στα πόδια σας.

– Τηρείστε ένα πρόγραμμα στη διατροφή της. Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται, τα γεύματα θα πρέπει να δίνονται σε συγκεκριμένες ώρες. Όταν δεν είστε συνεπείς σε αυτόν τον προγραμματισμό, εύλογα η γάτα σας θα ανησυχεί για το αν θα φάει ή όχι. Θα αρχίσει να νιώθει πείνα, ανησυχία, ανασφάλεια, όταν σας βλέπει να μην πλησιάζετε την κουζίνα και το ντουλάπι με την τροφή της.

– Καθαρίζετε την άμμο της τακτικά. Η γάτα για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να βρίσκει την άμμο καθαρή. Όταν δεν συμβεί αυτό, θα ψάχνει άλλα μέρη του σπιτιού για να κάνει τις ανάγκες της, γεγονός που θα την μπερδέψει και σίγουρα θα την στρεσάρει.

Γιατί κρύβεται η γάτα μας σε σημεία του σπιτιού;

Οι γάτες είναι ζώα που αγαπούν τον έλεγχο του περιβάλλοντός τους. Ένας προστατευμένος χώρος τις βοηθά να αισθάνονται ασφαλείς.

– Δείτε μήπως κάποιος εξωτερικός παράγοντας την ταράζει. Ίσως τύχει για ένα χρονικό διάστημα να γίνονται έργα στην περιοχή με μηχανήματα όπως κομπρεσέρ, που παράγουν πολύ δυνατούς ήχους. Όταν εσείς λείπετε, ίσως να μην καταλαβαίνετε ότι οι θόρυβοι αυτοί την ταράζουν και την αποδιοργανώνουν. Μπορεί όμως και να είναι και κάποιος πιο μόνιμος δυνατός ήχος που ακούγεται στο σπίτι. Επομένως για να βοηθήσετε τη γάτα σας να μην τρομάζει, μπορείτε να κλείνετε τα παράθυρα ή να βάλετε το κρεβατάκι της σε ένα πιο ήσυχο δωμάτιο, εφόσον είναι εφικτό.

Η ρουτίνα, η κοινωνικοποίηση και ο τακτικός έλεγχος για ασθένειες είναι μερικοί από τους τρόπους που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον χωρίς άγχος και ένταση για τη γάτα σας. Παρατηρήστε τη συμπεριφορά της για τυχόν αλλαγές και δείξτε της με τον τρόπο σας ότι είστε πάντα εκεί για να τη φροντίζετε και να της δίνετε ό,τι χρειάζεται για να νιώθει ασφαλής και ήρεμη.