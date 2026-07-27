Είναι αυτή η μεγαλύτερη τάση στη διεθνή αγορά εργασίας;

όλοι το χούμε ζήσει. Χτυπάει το ξυπνητήρι, πρέπει να πάμε στη δουλειά. Τρέχουμε να προλάβουμε το μετρό ή καθυστερούμε στη κίνηση. Μετά σειρά έχει ο καφές του γραφείου και ένα γεμάτο οκτάωρο που ολοκληρώνεται με την ίδια διαδικασία επιστροφής στο σπίτι. Και όσο ετοιμαζόμαστε να το κάνουμε όλο από την αρχή αναρωτιόμαστε: «Μήπως δεν μου ταιριάζει τελικά το 9 με 5;»

Κάποιοι ανθίζουν στα οργανωμένα περιβάλλοντα των γραφείων και των σταθερών ωραρίων, ωστόσο πολλοί άλλοι εργαζόμενοι λειτουργούν καλύτερα σε διαφορετικές συνθήκες. Οι πιο αποδοτικές ώρες τους είναι οι νυχτερινές ή θα ήθελαν να μπορούν να δουλεύουν από διάφορα μέρη του κόσμου. Η ιδέα του «να είσαι το δικό σου αφεντικό» έστω και με κάποιους περιορισμούς (που θα υπάρχουν πάντα καθώς μιλάμε για εργασία και όχι για απλό χόμπι), έχει μπει στην ατζέντα του 2024 για πολλούς από εμάς.

H δουλειά του «freelancer» ή αλλιώς ελεύθερου επαγγελματία αποκτά σταδιακά τον τίτλο του επαγγέλματος του μέλλοντος. «Προβλέπεται ότι το 2027, 86,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα μετατραπούν σε ελεύθερους επαγγελματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποτελούν το 50,9% του συνολικού εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ», σύμφωνα με το Statista. Και η Goldman Sachs προβλέπει ότι «η συνολική συνεισφορά των freelancers στην αγορά θα μπορούσε περίπου διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, φτάνοντας τα 480 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027».

«Προβλέπεται ότι το 2027, 86,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα μετατραπούν σε ελεύθερους επαγγελματίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα αποτελούν το 50,9% του συνολικού εργατικού δυναμικού των ΗΠΑ»

Βέβαια, το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας έρχεται με τις δικές του προκλήσεις. Δεν έχει σταθερό μισθό και καμιά φορά γίνεται ένα μοναχικό επάγγελμα. Μπαίνουμε επίσης σε μια διαδικασία συνεχούς συνεννόησης με πελάτες και τιμολόγησης των υπηρεσιών μας. Όμως, όπως αναφέρει και η Jillian Vieira που είναι freelance fashion stylist: «Είναι πάντα τρομακτικό να πατάς “αποστολή” σε ένα email για την τιμολόγηση ή για το χρονικό διάστημα που υπολογίζεις να σου πάρει μια δουλειά. Αλλά δεν έχω συναντήσει ακόμη ένα έργο όπου κάποιος μου είπε “όχι βέβαια, δεν θα συνεργαστούμε μαζί σας με βάση το νούμερο που μόλις δώσατε”. Υπάρχει πάντα χώρος για διαπραγμάτευση. Και, για να είμαι ειλικρινής, αν συμφωνήσουν πολύ νωρίς, τότε είναι που χτυπάει το καμπανάκι ότι ζήτησα πολύ χαμηλή αμοιβή».

Όταν το freelancing είναι επιτυχημένο μπορεί να οδηγήσει σε ισορροπία προσωπικού χρόνου και εργασίας καθώς διαμορφώνουμε 100% το πρόγραμμά μας. Αλλά πρέπει να έχουμε υπομονή. Όπως συμβαίνει σε κάθε δουλειά γραφείου, στην οποία τρέχουμε κάποια χιλιόμετρα στον εργασιακό στίβο μέχρι να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική αμοιβή ή σε έναν ικανοποιητικό χώρο γραφείου, έτσι και στη ζωή του ελεύθερου επαγγελματία δεν είναι όλα εύκολα από την αρχή. Κάποιοι λένε (μεταξύ αστείου και σοβαρού): «Παραιτήθηκα από το 9-5 για να δουλεύω 24/7». Δεν πρέπει όμως να απελπιζόμαστε. Απλά, εάν επιθυμούμε να έχουμε την εργασία με δικούς μας όρους πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να τη διεκδικήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας.