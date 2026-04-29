Είμαστε με την Ειρήνη και την Φιλία των Λαών! Οι άλλοι;

Περιμένοντας τον Μάιο και το καλοκαίρι, ζούμε σε μια αβέβαια καθημερινότητα εσωτερικά και εξωτερικά. Εξωτερικά η σύγκρουση ΗΠΑ-ΙΡΑΝ και οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο μας κάνουν να ανησυχούμε για την εξέλιξη εκεί. Οι προφανείς επιπτώσεις σε εμάς αναφέρονται στο κόστος των καυσίμων, στην πιθανότητα να πληγεί η τουριστική μας βιομηχανία και σε πιθανότητα μετακίνησης πληθυσμών.

Και τα τρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Με τα καύσιμα να έχουν αυξηθεί από τις τιμές τους πριν κοντά στο 30% ελπίζουμε ότι με το κλίμα δεν θα έχουμε κατανάλωση αερίου και πετρελαίου για θέρμανση! Αλλά η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης όπως και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας θα μας βαρύνει δυστυχώς χωρίς να ξέρουμε για πόσο διάστημα.

Φυσικά μέσα στο κλίμα που ζούμε προκύπτει η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών για καύσιμα και ενέργεια. Ίσως η πολιτική διαφόρων πλευρών προκαλείται και από αυτήν την

ιδέα! Μην ξεχνάμε ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη κατάσταση εκεί προκαλεί σοβαρά και δύσκολα αντιμετωπίσιμα προβλήματα. Έχει υποχωρήσει το ενδιαφέρον για αυτό λόγω των γεγονότων επικαιρότητας! Και αυτό είναι -μάλλον, προς όφελος της Ρωσίας!

Η αύξηση του κόστους κίνησης και οι περιορισμοί των αεροπορικών πτήσεων είναι παράμετροι για την βιομηχανία του τουρισμού. Παράλληλα, η γεωγραφική εγγύτητα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά. Αυτό γιατί οι «αντίπαλοι» μας θα διαφημίζουν ότι είναι μακριά από τις εμπόλεμες ζώνες και γιατί οι εν δυνάμει μετακινούμενοι θα σκεφτούν να αναβάλουν την κίνηση τους για ένα μακρινό μέλλον! Κανένας δεν θέλει να βρεθεί σε μια δυσκολία ή σε προβλήματα μετακίνησης, κόστους διαμονής και περιορισμούς υλικών. Όσο και αν είναι μικρή η πιθανότητα δεν πρέπει να μην προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε! Επίσης σίγουρα η από το Ισραήλ κίνηση (σημαντική για κάποιους προορισμούς) θα μειωθεί σημαντικά.

Θα έχουμε κίνηση πληθυσμών; Ελπίζω πως όχι, αλλά θα κριθεί από την σοβαρότητα της κρίσης και την διάρκεια!

Στο γενικό και διεθνές επίπεδο. Οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλλουν μια νέα ισορροπία. Η Κίνα και άλλοι που φαίνονται να διεκδικούν ρόλο θα περιοριστούν και θα βρεθούν σε απομόνωση. Οι εισαγωγές/εξαγωγές των ΗΠΑ θα ξανατακτοποιηθούν προς το συμφέρον τους. Μην ξεχνάμε δε την εσωτερική πολιτική και τις επικείμενες εκλογές στις ΗΠΑ! Η παρουσία ισχυρών στην εξουσία διατηρεί την δύναμη τους και εμποδίζει αντιπάλους!

Τι άλλο μένει από το σχέδιο να γίνει η Γάζα η Νέα Φλώριδα; Με την πολιτική του Ισραήλ να τελειώνει με τους διάφορους εχθρούς του (που έχουν συγκρότηση κινήσεων και ομάδων και όχι Κρατών) με επιβολή στα Κράτη που τους περιθάλπουν βλέπουμε διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας πιο κοντά σε μας. Στην λεγόμενη Μέση Ανατολή.

Ελπίζουμε να περάσουν ήσυχα οι επόμενοι μήνες και με την διαμόρφωση κεντρικής πολιτικής από την ΕΕ να ενισχυθεί ο ρόλος και να ισχυροποιηθεί η παρουσία μας.

Είμαστε με την Ειρήνη και την Φιλία των Λαών! Οι άλλοι;

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα “Πολιτική” στις 25-04-2026