«Είμαι 25 ετών και παρθένος. Πώς θα κάνω σχέση, ενώ δεν ξέρω καν να φλερτάρω;»

Η Pamela Stephenson Connolly είναι ψυχοθεραπεύτρια με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η οποία ειδικεύεται στις σεξουαλικές διαταραχές και τις σχέσεις ζευγαριών. Η στήλη της στην εφημερίδα Guardian είναι μία από τις πιο επιτυχημένες με αναγνώστες να στέλνουν τις ιστορίες και τις απορίες τους και εκείνη να απαντά.

Η εξομολόγηση ενός 25χρονου άντρα είναι εκείνη που τις τελευταίες ώρες έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών. Όπως ο ίδιος γράφει είναι ένας νεαρός που έχει πετύχει πολλά σε κάθε τομέα της ζωής του, εκτός από τα ερωτικά. Διαβάστε εδώ την αντίστοιχη ιστορία μιας κοπέλας που δεν είχε κάνει ποτέ σεξ.

«Δεν έχω κάνει ποτέ σεξ ή σχέση, ενώ όλοι όσοι γνωρίζω το έχουν καταφέρει. Δεν ξέρω το γιατί, αλλά μάλλον εγώ έχω κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, οι φίλοι μου επιμένουν πως όλα είναι καλά με εμένα», ξεκινά στο γράμμα του, λίγο πριν συνεχίσει για να εξηγήσει τον προβληματισμό του:

«Δεν υποφέρω από κάποια ασθένεια, σωματική ή ψυχική, και είμαι αρκετά κοινωνικός. Κάνω πολύ εύκολα φίλους. Όταν ήμουν νεότερος, μάλλον έκανα το λάθος να εστιάσω σε ένα μόνο φλερτ, με το οποίο είχα φάει κόλλημα, για χρόνια. Ανταπόκριση δεν υπήρχε και εγώ παρέμενα εκεί, σε βάρος άλλων πιθανοτήτων για γνωριμίες. Τώρα, όμως, έχω αλλάξει οπτική. Οι περισσότερες γυναίκες στην ηλικία μου έχουν σχέσεις και όσες δεν έχουν θέλουν απλώς να μείνουμε φίλοι.

Δεν ξέρω πώς να φλερτάρω, ενώ όλοι γύρω μου έχουν μια εμπειρία. Νιώθω πως βρίσκομαι σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορώ να ξεφύγω. Όλοι μου λένε πως δεν θα έπρεπε να ανησυχώ και πως όταν η σωστή στιγμή έρθει τα πάντα θα συμβούν φυσικά. Για δέκα χρόνια όμως είμαι μετέωρος ανάμεσα στο να προσπαθώ ή να μην προσπαθώ και τίποτα να μην συμβαίνει».

Η απάντηση της ειδικού

Η ψυχοθεραπεύτρια στην απάντησή της, προσπαθεί να βάλει σε μία σειρά τα πράγματα και ζητά από τον 25χρονο να δώσει λύση στον προβληματισμό της, κάνοντας ένα βήμα τη φορά.

«Ξεκίνα από το φλερτ. Όπως και η σεξουαλική επαφή, το φλερτ είναι μία πράξη που τη μαθαίνεις μέσα από την εμπειρία – και παρά τα όσα σου λένε οι φίλοι σου δεν έρχεται φυσικά. Όλοι μας βελτιωνόμαστε με λίγη βοήθεια και τη συμβουλή του ειδικού. Ψάξε για τη βοήθεια που θα σε εμπνεύσει και κάνε εξάσκηση στις κοινωνικές σου δεξιότητες, ειδικά εκείνες που έχουν να κάνουν με το φλερτ.

Σε ορισμένους ανθρώπους δεν είναι τόσο εύκολο. Μεγαλώνοντας μάλιστα γίνεται δυσκολότερο. Ίσως μπορείς να βρεις ομάδες στήριξης που θα σε βοηθήσουν. Ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να γίνει το κατάλληλο για να δοκιμάσεις, να πειραματιστείς και να λάβεις χρήσιμες συμβουλές και feedback».