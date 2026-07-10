Εικονική αερομαχία πάνω απο το Αιγαίο: Νέα πρόκληση από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά

Μια εικονική αερομαχία σημειώθηκεσημερα στο Αιγαίο , ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά τα οποία ήταν οπλισμένα.

Τα δύο τουρκικά F-16, ήταν μέρος των συνολικά 6 τουρκικών αεροσκαφών που πραγματοποίησαν τις προκλήσεις επι των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο.

Ένας σχηματισμός αποτελούμενος από 2 F-16, ένα C-235, ένα ATR-72 αλλά και δύο drones προχώρησαν σε συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Η μία παραβίαση έγινε από τα F-16 και οι υπόλοιπες έξι από τα κατασκοπευτικά CN-235.

Παράλληλα, σημειώθηκαν και 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Οι δύο από τα F-16, μία από το CN-235, δύο από το ATR και δύο από τα drones.

Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, κατά πάγια τακτική, ενώ κατά την διάρεκια αναχαίτησης σημειώθηκε η μια εμπλοκή, καθώς τα τουρκικά F-16 αρνήθηκαν ανα αποχωρήσουν απο τον ελληνικό εναέριο χώρο.