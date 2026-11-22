Αύριο, Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου ξεκινούν οι απολογίες των 15 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί και την Τρίτη. Οι κατηγορούμενοι έχουν ήδη οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών-«βιτρινών», μέσω του οποίου φέρεται να εκδόθηκαν και να χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες εικονικά τιμολόγια, ενώ υποβάλλονταν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημιά για το Δημόσιο ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο όφελος του κυκλώματος υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η κατάθεση της λογίστριας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάθεση λογίστριας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι ο σύντροφός της την πίεσε να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για συγκεκριμένες εταιρείες, υποσχόμενος ότι θα αποκόμιζαν περίπου 5.000 ευρώ από κάθε δήλωση.

Όπως κατέθεσε, τον Μάρτιο του 2026 εκείνος της ζήτησε να αναλάβει τις δηλώσεις, ωστόσο η ίδια αρνήθηκε, εκτιμώντας ότι επρόκειτο για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με την περιγραφή της, ο σύντροφός της επέμεινε, διαβεβαιώνοντάς την ότι οι επιστροφές φόρου θα εκταμιεύονταν επειδή εμπλέκονταν και τραπεζικοί.

Η λογίστρια ανέφερε ότι, μετά την άρνησή της, ο σύντροφός της τής ζήτησε τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της, τους οποίους επίσης αρνήθηκε να δώσει. Όπως υποστήριξε, εκείνος αντέδρασε έντονα, με αποτέλεσμα να φύγει από το σπίτι, καθώς φοβήθηκε για τη σωματική της ακεραιότητα.

Επιστρέφοντας, τον βρήκε εκεί και, σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνος της είπε ότι οι δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί χωρίς τη δική της συμμετοχή. Η ίδια διαπίστωσε στη συνέχεια ότι είχαν σταλεί και ληφθεί μηνύματα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Viber, στα οποία περιλαμβάνονταν οι κωδικοί Taxisnet του συνεταίρου της. Υποστήριξε ότι τα μηνύματα δεν τα είχε στείλει η ίδια και ότι ο σύντροφός της είχε πρόσβαση στον υπολογιστή της.

Όταν τον ρώτησε γιατί προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, εκείνος φέρεται να της απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα, καθώς χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να εξοφλήσει τα χρέη του.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η φερόμενη δράση του κυκλώματος βασιζόταν σε τρεις μεθόδους: τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών τιμολογίων, καθώς και την υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων με σκοπό την είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι εμπλεκόμενοι.

Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν λογιστές που υπέβαλλαν τις επίμαχες δηλώσεις, αλλά και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, διευκόλυναν την εκταμίευση των επιστροφών.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Οι 15 συλληφθέντες διανυκτέρευσαν χθες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για τη λήψη αποτυπωμάτων και τη φωτογράφισή τους. Από τις συλλήψεις, οι οκτώ πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Αγρινίου.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους φέρεται να βρίσκεται και πρόσωπο που στο παρελθόν είχε κερδίσει σημαντικό χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια έμεινε χωρίς εργασία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στρατολογήθηκε από το κύκλωμα για να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρείας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ κάνουν λόγο για πρόσωπα που δεν είχαν πλήρη εικόνα της υπόθεσης και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν την έκταση της παράνομης δραστηριότητας.

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.